Le pagelle del Parma - Capolavoro difensivo, spicca il colosso Sierralta

Risultato finale: Parma 0, Torino 0.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sepe 6 - Rischia poco, si fa notare per un paio di uscite coraggiose utili ad alleggerire la pressione sulla difesa.

Gazzola 6,5 - Un paio di belle avanzate nel primo tempo, ma anche altrettanti errori difensivi nella ripresa. Affaticato, esce dopo la seconda gara in tre giorni dopo mesi di panchina. Dal 90' Scozzarella sv.

Iacoponi 6,5 - Sbaglia pochissimo oggi: con Gagliolo tiene Belotti stretto in una morsa da cui il centravanti italiano non riesce a liberarsi.

Sierralta 6,5 - Berenguer gli soffia il pallone due volte nei primi dieci minuti. Da lì in poi il cileno prende le misure e lo spagnolo non gli sfugge più. Ha tanta tanta voglia di dimostrare il suo valore dopo i mesi passati ai margini per i due infortuni.

Gagliolo 6,5 - Evitabile il giallo che prende in apertura, ma che non lo condiziona. Utilissimo sui palloni alti, partecipa al capolavoro difensivo ducale di oggi.

Kucka 6,5 - Altro giocatore encomiabile per lo sforzo messo in campo, alla terza gara da novanta minuti in sei giorni. Prova a dare appoggio continuo alla manovra, senza per questo dimenticare le coperture difensive.

Rigoni 6 - Gioca, con caratteristiche molto diverse rispetto a quelle a cui il Parma è abituato, nel ruolo di regista davanti alla difesa. Da ordine alla manovra, pur senza aver il tocco di palla leggero di Scozzarella.

Barillà 6 - Altra gara di tremenda concretezza, uomo indispensabile per il Parma grazie all'equilibrio che garantisce la sua presenza in campo.

Dimarco 6 - Si attacca a De Silvestri e non lo molla più fino al novantesimo: ha sul sinistro una delle poche occasioni della gara ducale, ma è bravo Sirigu. Dal 93' Bastoni sv.

Ceravolo 6 - Generosissimo, offre alla squadra un punto di riferimento correndo a perdifiato per settanta minuti. Esce stremato e contuso, dopo tante battaglie. Dal 72' Siligardi 5,5 - Entra e perde palla dopo cinque secondi, dando al Torino l'occasione di ripartire pericolosamente.

Sprocati 6,5 - Si accende a tratti, ma quando lo fa costruisce sempre qualcosa di pericoloso. Causa due ammonizioni e in generale sembra essere in crescita costante, gara dopo gara.