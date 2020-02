vedi letture

Le pagelle del Parma - Colombi insuperabile, Laurini entra alla grandissima

Risultato finale: Sassuolo 0, Parma 1.

Colombi 7 - Un rinvio troppo corto spaventa la curva crociata, ma gli interventi precedenti e successivi lo rendono comunque uno dei migliori in campo quest'oggi.

Darmian 5,5 - In condizione imperfette già alla discesa in campo, tiene duro fino a quando può ma deve alzare bandiera bianca prima del riposo. Dal 42' Laurini 7 - Dal suo ingresso Boga smette di essere pericoloso: entra con grandissima concentrazione, annullando ogni pericolo sulla sua corsia.

Iacoponi 7 - E pensare che solo venerdì sembrava in dubbio per un attacco febbrile... Gioca da leone, salvando la sua porta in almeno tre occasioni e dando impulso anche a numerosi contropiedi.

Bruno Alves 6,5 - Di testa sono tutte sue, e non è una novità. Controllo attento su Caputo e sugli inserimenti di Djuricic alle spalle della difesa.

Gagliolo 6,5 6 - Berardi non passa mai dalla sua parte, ed è anzi costretto ad accentrarsi ed usare i gomiti per trovare spazio di manovra.

Hernani 6 - Gara di tanto sacrificio, abbassa il suo raggio di azione abituale di almeno 20 metri e non si scompone quando c'è da rincorrere l'avversario.

Brugman 6,5 - Negli spazi stretti sale in cattedra, distribuendo qualità e dando respiro alla manovra. Alla terza gara di fila, dimostra di avere tutto per essere un titolare di questa squadra.

Kurtic 6,5 - Tanto sacrificio per lo sloveno in una gara non particolarmente adatta alle sue caratteristiche: dà il la al contropiede ducale che porta al gol.

Siligardi 5,5 - Tocca tanti palloni, specie nella ripresa, ma non riesce a fare la differenza. Di certo non lo aiuta il massacrante lavoro difensivo a cui è costretto. Dal 75' Pezzella sv.

Cornelius 7 - Eroico: difende palla con grinta e fisico per oltre novanta minuti, ma firma anche l'assist per il gol-partita di Gervinho e quello per il secondo tiro della gara ducale, ad opera di Pezzella.

Gervinho 6,5 - Si libera di ogni pressione con il tocco in rete che porta avanti il Parma e di fatto decide la sfida: prima e dopo tanto movimento ad allargare le maglie neroverdi. Dopo le ultime turbolente settimane era difficile chiedere di più. Dal 55' Grassi 6 - Aumenta la densità a centrocampo ma non incide sulla sfida.

D'Aversa 6,5 - Scommette su Gervinho dal primo minuto e i fatti gli danno ragione. Paradossalmente anche aiutato da un infortunio, tanto per cambiare: l'ingresso di Laurini per Darmian infatti blocca la principale fonte di pericolosità del Sassuolo, l'estro di Boga.