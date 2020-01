Le pagelle del Parma - Colombi sicuro, Inglese entra e punge

Fonte: inviato al Tardini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Colombi 6.5 - Dopo una prima frazione in cui non deve nemmeno sporcarsi, viene chiamato in causa più volte nella ripresa, rispondendo sempre presente. Attento nelle uscite e nelle respinte, si dimostra un portiere molto affidabile.

Laurini 5.5 - Parte subito in apnea, prendendo varie imbucate e perdendosi spesso Perotti. Tanti errori anche in fase di disimpegno, dove sbaglia molti comodi appoggi. In generale non una partita troppo brillante. Dal 64’ Iacoponi 6 - Entra e si piazza sulla fascia destra per contenere l’emorragia Perotti che di lì a poco calerà. Non spinge mai e si limita a contenere.

Dermaku 6 - Qualche errore di posizionamento, specialmente ad inizio gara in cui ha qualche problema a prendere le misure agli incuriosisti giallorossi. Molto lucido anche nello spendere i falli, regala poco alla Roma.

Gagliolo 6 - Buona partita in marcatura su Kalinic, in cui commette pochissime sbavature. Qualche difficoltà in più nell’uscire palla al piede, si prende pochi rischi e preferisce rilanciare lontano.

Pezzella 5.5 - In seria difficoltà nonostante Under crei pochissimi pericoli. Nullo in fase offensiva, dove peraltro sbaglia molti tocchi, ogni volta che viene puntato va in confusione.

Kucka 6.5 - Non sempre lucido con la palla tra i piedi, mette in campo la solita tempra da guerriero e si inserisce con costanza tra le maglie giallorosse. Sfiora il gol ad inizio ripresa con un violento mancino a lato di poco ma in generale è lui a dare il “la” alle azioni del Parma.

Scozzarella 5.5 - Al rientro dopo un infortunio importante si vede poco, soprattutto nella prima frazione, ma fa tanto lavoro oscuro in fase di recupero palloni. Si perde Pellegrini in occasione del gol e non riesce a porre rimedio. Cresce nella ripresa in cui prende più confidenza con il campo e innesca in un paio di occasioni l’attacco crociato. Dal 70’ Kulusevski sv.

Barillà 5.5 - In difficoltà anche dal punto di vista fisico, si trova troppo spesso a rincorrere gli avversari. Non bene nemmeno con il pallone fra i piedi, macchia una gara non sufficiente con il fallo da rigore che chiude la partita.

Siligardi 6 - Non ha una gamba tale da lasciare sul posto i diretti avversari ma spesso se la cava grazie alla sua grande tecnica. Cala nella ripresa in cui vede molto poco, ma la sua gara è nel complesso sufficiente.

Cornelius 6 - Tanto lavoro sporco spalle alla porta, lotta come un guerriero contro Mancini e soprattutto Smalling. Ha poche occasioni, la maggior parte poi a gioco fermo, ma nel complesso non demerita. Esce a fine primo tempo, probabilmente aveva un minutaggio limitato. Dal 46’ Inglese 6 - Si crea con un grande movimento una palla gol incredibile ma non riesce a sfruttarla a sparacchia addosso a Pau Lopez. Come Cornelius lotta su tutti i palloni e non molla mai ma oggi è tutto il Parma a girare a rilento.

Kurtic 5.5 - Un po’ sacrificato nel ruolo di terzo attaccante, si divora una clamorosa occasione da gol a porta sguarnita, per sua fortuna a gioco fermo. Più brillante nella ripresa dove in un occasione mette una buona palla a Inglese che sfiora il pari.