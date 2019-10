Le pagelle del Parma - Cornelius si porta a casa il pallone. Dermaku super

Risultato finale: Parma 5, Genoa 1.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sepe 6 - Pasticciaccio in uscita nel primo tempo, poi doppio miracolo su Goldaniga. Nel finale nega il gol a Kouamè con il piede, dimostrando di esserci sempre.

Darmian 6,5 - Inizio timido, forse per evitare di forzare dopo l'infortunio, e ripresa più sciolta. In generale comunque sulla sua corsia il Parma rischia zero.

Iacoponi 6,5 - Subito buono il feeling col nuovo compagno di reparto, il terzo in otto giornate, ma marcatura troppo blanda su Pinamonti, che non perdona.

Dermaku 7 - Mette la museruola a Pandev, facendosi notare per pulizia di intervento e capacità aerea, dove è assolutamente insuperabile. Esce non al 100%, ma non sembra niente di grave. Dal 75' Pezzella sv.

Gagliolo 6,5 - Ritrova la serenità smarrita e da laterale sinistro dà pochissimo spazio alle offensive di Ghiglione, stringendo in raddoppio quando la situazione lo richiede.

Kucka 7 - L'inserimento più gol spacca in due la partita: la fragile tenuta difensiva genoana si sfalda totalmente. Il Parma ritrova un vero top player per il proprio gioco.

Scozzarella 7 - Due volte più decisivo dei registi che si sono avvicendati in sua assenza: assist su calcio piazzato, una specialità della casa, e una dose di qualità fondamentale per lo sviluppo della manovra. Dal 62' Hernani 5,5 - Non entra molto bene in partita: D'Aversa gli dà fiducia, ma serve altro.

Barillà 6,5 - Solito aggettivo per lui: insostituibile. Sfiora il gol per primo e si carica di un lavoro oscuro assolutamente imprescindibile per il Parma.

Gervinho 6,5 - Ha la linea laterale come fedele compagna: si accentra poco e conclude praticamente zero. Appena alza la testa serve a Cornelius la palla del tris. Altra prova da leader, per il gol ci sarà tempo.

Inglese sv - Ko dopo sette minuti, per lui un inizio di 2019-20 davvero da dimenticare. Dall'11' Cornelius 8 - Da brutto anattrocolo a cigno: l'etichetta di vice-Inglese se la sta togliendo a suon di gol, aiutato anche dai problemi fisici del compagno. Sbaglia un gol facile facile, ne realizza due sicuramente più complicati.

Kulusevski 8 - Quarto e quinto assist della sua stagione (in otto gare) e aggettivi che cominciano a finire: danza sul prato verde con un'eleganza unica, da manuale l'imbucata per il gol di Kucka, che ci mette il piattone e fa 1-0.