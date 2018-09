Le pagelle del Parma - Corsie da incubo, almeno c'è Sepe

Risultato finale: Napoli 3, Parma 0.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sepe 6,5 - L'unico crociato a fare una figura discreta: due parate decisive nel primo tempo, incolpevole sui due gol subiti.

Iacoponi 5 - Altra topica grave dopo quella dopo due minuti contro la Juventus: soffre la pressione della sfida contro la big, Insigne ringrazia.

Bruno Alves 6 - In campo aperto soffre, ma il Parma difende basso basso e non ha problemi a tenere a bada gli inserimenti centrali.

Gagliolo 6 - Una sola sbavatura, ma pesante: esce scriteriatamente su Insigne a inizio ripresa, che passa a Milik la palla del bis.

Gobbi 4,5 - Malcuit lo fa secco come e quando vuole: passo completamente diverso rispetto all'avversario. Nel finale si ferma inspiegabilmente sul tris di Milik, che appoggia a porta vuota.

Deiola 5,5 - Dà quantità ma è spesso confusionario e mai efficace. Anche lui al debutto dal primo minuto, in una serata non facile.

Stulac 5 - D'Aversa lo rischia non avendo alternative nel suo ruolo: fa il primo tiro della partita del Parma, ma non basta.

Barillà 5,5 - Stecca anche lui: Doveri lo grazia dopo un fallaccio su Fabian Ruiz, a livello tecnico fatica e non poco.

Ciciretti 5 - Inesistente: D'Aversa non lo aiuta, lanciandolo nella partita peggiore della squadra da quando è iniziata la stagione, la condizione è quella che è. (Dal 61' Siligardi 5,5 - Si fa notare solo per i palloni persi).

Inglese 6 - Si sacrifica, ma non è al meglio. La sua uscita per qualche malanno di troppo è la peggiore notizia della serata in vista dell'Empoli. (Dal 65' Ceravolo sv).

Di Gaudio 6 - Almeno ci prova: punta Malcuit o Maksimovic, in un paio di occasioni guadagna anche qualche metro. (Dal 78' Sprocati sv).