Le pagelle del Parma - Da Cruz non brilla, che impatto Gervinho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sepe 6 - Incolpevole sul gol di Antenucci, non ha altre grandi occasioni per mettersi in evidenza.

Iacoponi 6 - Terzino bloccato, tiene a bada senza difficoltà Fares ma forse l'assenza di spinta è una pecca nel momento clou della sfida.

Alves 5,5 - Primo tempo senza macchia, poi si perde Antenucci in occasione del gol estense e i tre punti sono dei padroni di casa.

Gagliolo 6,5 - Ingaggio un duello d'altri tempi con Petagna che lo vede senza alcun dubbio vincitore: si becca anche una gomitata in pieno volto, ma per abbatterlo serve ben altro.

Gobbi 5 - Seconda gara di grave imbarazzo per l'esperto terzino. In sostanza Lazzari fa quello che vuole sulla corsia di destra. Dal 75' Gervinho 6,5 - Se queste sono le premesse, l'ivoriano è destinato a diventare ben presto imprescindibile: in un quarto d'ora mette in mezzo due assist super per i compagni, facendo impazzire Cionek.

Grassi 5,5 - Vaga alla ricerca della sua posizione, senza mai trovarla. Gli spunti dell'ex SPAL, che oggi giocava da ex, sono ancora troppo rari.

Stulac 6 - In crescita rispetto alla gara d'esordio, ma ancora lontano dall'essere il regista di cui il Parma ha bisogno. Troppi tocchi, tempi di gioco spesso rallentati.

Barillà 6 - Consueta prova di grinta e duttilità tattica: si mette a disposizione della squadra e cerca anche di fare male con la conclusione in porta. Dal 79' Dimarco sv.

Da Cruz 5 - Le qualità atletiche non sono in discussione, ma dal punto di vista tattico l'olandese deve crescere e tanto. D'Aversa lo tiene in campo novanta minuti, costringendolo a fare l'ala destra nella ripresa.

Inglese 5,5 - Meno in evidenza rispetto alla gara d'esordio, anche se la palla più pericolosa per Gomis la costruisce proprio l'ex Napoli, ma Ceravolo se la divora.

Di Gaudio 5,5 - Entra molto bene in partita, ma col passare dei minuti diventa solo un peso per l'attacco. All'ennesimo pallone perso, D'Aversa cambia. Dal 63' Ceravolo 5 - Prova in tutti i modi a fare male alla difesa estense: il gol sbagliato a pochi centimetri dalla porta sguarnita però è da matita blu.