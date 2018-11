Le pagelle del Parma - Epic fail di Stulac, Sepe in versione Superman

Risultato finale: Parma 0, Frosinone 0.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sepe 7 - Timoroso sulle uscite, ma quasi mai impegnato. Per chi ha fatto più parate di tutta la Serie A, una serata di relativo riposo: fino al 93', quando toglie dall'incrocio un pallone che vale tre punti.

Iacoponi 5,5 - Beghetto lo infila spesso e volentieri, anche in fase di appoggio alla manovra sbaglia troppo.

Alves 6,5 - Altra prestazione ricca di attenzione ed eleganza, non si scompone di fronte al tridente ciociaro.

Gagliolo 6,5 - Riscatta ampiamente le ingenuità contro Lazio e Atalanta: Ciofani non la vede mai.

Gobbi 6 - In velocità soffre contro Zampano e Ciano, ma tiene botta e la sua prova è sicuramente sufficiente.

Rigoni 6 - E' l'attaccante più pericoloso dei suoi coi tanti inserimenti puntuali: davanti a Sportiello però si perde. Dall'85' Grassi sv.

Stulac 4 - Difficile anche commentare il suo intervento su Chibsah, completamente insensato e molto pericoloso.

Deiola 6 - Tanta corsa ma poca presenza in mezzo al campo per l'ex Cagliari, che gioca con abnegazione ma incide poco.

Siligardi 6,5 - Qualitativamente è fondamentale per il Parma, ma in alcune situazioni non sembra abbastanza volitivo. Dei crociati è sicuramente il più pericoloso, fino al cambio per crampi. Dal 79' Inglese 6,5 - Gioca dieci minuti o poco più ma dà un grande contributo sui palloni alti e in termini di presenza in area.

Ceravolo 5 - Tanti palloni persi e una presenza ectoplasmica in area di rigore: il Parma si vede poco davanti anche per questo. Dal 73' Bastoni sv.

Gervinho 5,5 - Svogliato, inconcludente. Inizia bene ma presto sparisce dalla gara, disinteressandosi anche della fase difensiva.