Le pagelle del Parma - Gervinho devastante. Sepe bravo e fortunato

Sepe 7 - Punito dalla carambola tra Okaka e Lasagna, sfodera almeno tre parate decisive. Anche fortunato con l'aiuto del palo.

Iacoponi 6 - Presidia la sua zona senza mai uscire.

Bastoni 6 - Fa a sportellate con Okaka, ha relativamente poco lavoro.

Bruno Alves 6 - L'esperienza è dalla sua, quando non ci arriva con il fisico.

Gagliolo 6 - Dalle sue parti gravita Larsen, così spesso prova a dare una mano agli altri centrali.

Deiola 5,5 - Tanta corsa, qualità così così. Prende un giallo evitabile (dal 73' Kucka s.v.).

Stulac 6,5 - Le solite geometrie, con l'assist a Gervinho che va a impreziosire la gara (dal 90' Scozzarella)

Barillà 6,5 - Motorino instancabile, qualche volta si concede pure giocate d'alta scuola.

Biabiany 5,5 - Prova a seminare zizzania, senza riuscirci.

Inglese 7 - Non è solo il gol, fa quello che dovrebbe fare Lasagna: tenere alto il pallone e difenderlo.

Gervinho 7 - Veloce, velocissimo, salta l'uomo e fa ammonire gli avversari. Poi quando è in campo aperto è inutile rincorrerlo (dall'88' Gazzola s.v.)