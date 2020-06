Le pagelle del Parma - Gervinho e Kulusevski fanno impazzire l'Inter. Cornelius, quanti errori!

Parma - Inter 1-2 (15' Gervinho, 84' De Vrij, 88' Bastoni)

Sepe 6 - Inoperoso per 45 minuti quanto incolpevole sulle due marcature finali dell'Inter. Da applausi la parata su Sanchez nel secondo tempo.

Laurini 6 - Vince il ballottagio con Darmian sulla fascia destra, controllando bene le avanzate dell'altro ex Fiorentina Biraghi. Gara attenta e senza errori, esce stremato nel finale (Dall'87' Darmian s.v.).

Dermaku 6,5 - Provvidenziale con un salvataggio sulla linea dopo una manciata di secondi, il nazionale albanese risponde presente al posto dello squalificato Iacoponi (Dal 77' Regini s.v.).

Alves 5,5 - Che duello con Lukaku! Il portoghese mostra i muscoli e annulla completamente l'attaccante belga, salvo poi sbandare nel finale perdendosi De Vrij e, soprattutto, Bastoni.

Gagliolo 6,5 - Prestazione positiva sull'out mancino, dove lo svedese non soffre mai la velocità di Candreva. Fuori nell'intervallo, probabilmente per un problema fisico (Dal 46' Pezzella 5,5 - Non porta quel qualcosa in più a livello di spinta che gli aveva chiesto mister D'Aversa al momento del cambio).

Kucka 5,5 - Perfetta la sventagliata per Gervinho in occasione dell'1-0 ducale: l'ennesimo colpo di genio della sua stagione. È ingenuo, però, nel farsi espellere per proteste proprio nel momento in cui il Parma ha più bisogno di lui.

Scozzarella 6,5 - Si rivede dal 1' e la linea nevralgica del campo è affidata proprio a lui: poche sbavature e diverse giocate portate a termine, con un buon lavoro anche in fase di interdizione su Eriksen (Dal 53' Hernani 5,5 - Un passo indietro rispetto a Scozzarella, in ambedue le fasi di gioco. In difficoltà specialmente quando entra Sanchez).

Kurtic 5,5 - Rischia di macchiare la sua prova con un tocco di mano su colpo di testa di Godin, ma per fortuna il difensore nerazzurro era in fuorigioco. Paga, a livello di voto, il crollo nel finale.

Kulusevski 6,5 - Il tridente con Cornelius e Gervinho è ormai una certezza per il Parma di D'Aversa. Il promesso sposo della Juve gioca a tutta fascia, scalda i guantoni di Handanovic con un bolide da fuori e guida con personalità le ripartenze dei suoi. Come se fosse un veterano, nonostante sia solo un classe 2000.

Cornelius 5,5 - Si divora due occasioni clamorose per il possibile 2-0 nel primo tempo. Non è da lui, soprattutto pochi giorno dopo l'exploit visto contro il Genoa. E pensare che il duello fisico con De Vrij lo aveva visto più volte vincitore...

Gervinho 7 - Beep beep è in serata e lo si vide fin da subito: è sua la prima palla gol del match, così come il gol che sblocca il risultato con un numero che manda a sedere Candreva. Spina nel fianco costante per la difesa dell'Inter (Dall'88' Brugman s.v.).

D'Aversa 6 - Prepara bene anche questa sfida, mandando in campo un Parma coraggioso e consapevole del suo punto di forza principale: il contropiede. I suoi però non la chiudono e, come spesso succede contro le big, vengono immeritatamente rimontati nel finale.