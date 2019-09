Le pagelle del Parma - Gervinho imprendibile, scintilla Kulusevski

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sepe 7 - Tiene a galla il Parma nel primo tempo, nel momento di peggior flessione dei gialloblù. Una bella parata anche nella ripresa.

Laurini 6 - Senza infamia né lode: gioca pulito, sbaglia poco e in generale Sema sulla sua fascia non sfonda praticamente mai. Dal 70' Pezzella sv.

Iacoponi 5,5 - Lasagna lo svernicia in allungo, di conseguenza sbaglia totalmente il posizionamento sul gol del vantaggio dell'Udinese. E' l'unico errore di una gara che finisce da terzino destro, per i problemi fisici di Laurini.

Alves 6 - Lasagna gravita più dalle parti di Iacoponi e a lui resta Nestorovski che, a conti fatti, quasi non tocca palla.

Gagliolo 6,5 - Da terzino è chiaramente adattato, con tutte le difficoltà che questo comporta: ma l'inserimento che lo porta al primo gol in Serie A col Parma è da applausi.

Hernani 5,5 - Soffre, specie in apertura di partita: da regista non convince, ma le sue coperture sono preziose nella ripresa, quando il Parma sta più corto.

Grassi 5,5 - Non era in condizione perfette ma D'Aversa gli dà fiducia: risponde a ritmo alternato, con poche giocare degne di nota comunque. Dal 61' Kucka 5 - Entra maluccio, soprattutto evidenzia una condizione fisica assolutamente deficitaria.

Barillà 6,5 - Imprescindibile per questo Parma: copre, raddoppia e dieci secondi dopo è nella metàcampo avversaria per tentare l'inserimento.

Kulusevski 7 - Due assist alla seconda presenza da titolare in Serie A (la prima contro la Juve): non brilla per continuità durante i novanta minuti, ma il suo apporto offensivo è assolutamente fondamentale.

Inglese 7 - La condizione è ancora lontana dall'essere ideale: lo si nota nello scatto, macchinoso e scoordinato. Poi lancia Gervinho nello spazio, si fa sessanta metri di scatto e insacca alle spalle di Musso. La classe non è acqua. Dall'82' Cornelius.

Gervinho 8 - Nel bene e nel male, è un Parma Gervinhocentrico: conclude in prima persona in occasione del pareggio, dà il la all'azione quando la squadra va a raddoppiare. Immarcabile in occasione del tris: semina la difesa, si ferma, fa fuori Samir e mette a Inglese la palla dei tre punti.