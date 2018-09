Le pagelle del Parma - Gervinho pericolo pubblico, Sepe sicuro

Frosinone, i convocati di Longo per la Juventus: c'è Soddimo

Parma, Inglese al 45': "Vogliamo vincere per la salvezza"

Roma, Di Francesco: "Schick? Deve dare di più in campo"

Atalanta, Gasperini: "Felice del rinnovo. Qui ho tutto per fare bene"

Roma, Di Francesco: "Zaniolo? Non è stato solo un segnale"

Empoli, Maietta: "Giochiamo bene, ma non facciamo punti"

Atalanta, i convocati di Gasperini per il Milan: ci sono Gomez e Ilicic

SPAL, Cionek: "Vogliamo stare in alto, non sentiamo la pressione"

Di Gaudio 6 - Un po' in ombra, ma non sbaglia molto (dal 64' Deiola s.v.).

Rigoni 6,5 - Qualche volta prova a portarsi in avanti, senza fortuna.

Bruno Alves 7 - Contro la sua ex squadra vuole farsi vedere ancora integro. Uno dei migliori in campo, salva spesso.

Iacoponi 6,5 - Dalle sue parti non vede troppi avversari, difende bene.

