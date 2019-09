Le pagelle del Parma - Gervinho pimpante, Inglese disastro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

PARMA-SASSUOLO 1-0 - 95' aut. Bourabia



Sepe 6 - Poco impegnato, reattivo quando chiamato in causa. Molto bene su Boga, facendosi trovare pronto sul suo palo.

Darmian 6 - Non soffre gli attacchi sassolesi, preciso in fase d'appoggio anche se potrebbe fare di più.

Iacoponi 6.5 - Evita il peggio nel primo tempo salvando su Caputo. Se necessario usa le maniere forti rivelandosi efficace.

Bruno Alves 6.5 - Classe ed esperienza, dalle sue parti non si passa.

Gagliolo 6 - Con le buone o le cattive, tiene a bada Berardi e compagnia.

Hernani 6 - Una spinta nei confronti di Magnanelli porta all'annullamento del gol del vantaggio del Parma. La sua partita è comunque positiva, sprecando poco e dando sostanza a centrocampo.

Scozzarella 6 - È il primo a suonare la carica, mettendo paura a Consigli dalla distanza. Fa vedere di avere un buon piede servendo un bel pallone per Gervinho. Cala nella ripresa. (dal 66' Brugman 6 - Dà energie fresche nella seconda parte di gara).

Barillà 6.5 - A suo modo è decisivo nella vittoria dei crociati mettendo in mezzo al 95' la palla deviata da Bourabia. Per il resto partita generosa.

Kulusevski 6.5- Ha numeri interessanti, salta l'uomo facilmente e duetta bene con Gervinho. Si mostra preciso nei passaggi e inventa per lunghi tratti della partita. (dall'88' Sprocati sv

Inglese 4.5 - Il rigore fallito sulla coscienza, rovinando una buona ripresa. Nel primo tempo invece fa scena muta. (dal 78' Cornelius 5.5 - Incide poco).

Gervinho 6.5 - Costante spina nel fianco dei sassolesi. Le sue accelerazioni sono spesso irresistibili, Consigli gli dice spesso di no e il VAR e il fuorigioco gli strozzano due volte l'urlo del gol.