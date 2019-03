Le pagelle del Parma - Gervinho segna e ispira. Bastoni in difficoltà

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

PARMA-ATALANTA 1-3 - 8' Gervinho, 24' Pašalić, 75' e 90'+4 Zapata

Sepe 5.5 - Si fa sorprendere sul suo palo da Pašalić, nonostante una prova sempre attenta dove ci mette in più di un'occasione una pezza con gli atalantini che arrivano nella sua area da tutte le parti.

Iacoponi 5.5 - Un colpo alla tempia dopo uno scontro fortuito con Bruno Alves lo mette fuori partita dopo 45'. Nel tempo in cui è rimasto in campo soffre gli attacchi nerazzurri ma regge. (dal 46' Sierralta 5.5 Spinge poco, dalle sue parti non è raro vedere i nerazzurri sfondare).

Bruno Alves 5.5 - Le verticalizzazioni continue degli atalantini lo mettono a dura prova. Ci mette mestiere e prova anche a trascinare i suoi in zona gol, spaventando Gollini. Nella ripresa affonda assieme al reparto.

Bastoni 5 - Freuler e Gómez con i loro filtranti lo mettono in difficoltà, perde il duello con Pašalić in occasione dell'1-1, perde Zapata nei gol successivi. Pomeriggio da dimenticare.

Gagliolo 5.5 - Dà più equilibrio all'assetto difensivo, ma il gol dell'1-2 nasce nella sua zona di competenza.

Kucka 5.5 - Spaventa subito Gollini, dà una mano dietro. Ma crolla nella ripresa.

Scozzarella 6 - Torna titolare dopo aver perso per squalifica la partita contro la Lazio. E subito recupera un pallone che innesca il gol del vantaggio.

Rigoni 5.5 - Naufraga come il resto della squadra.

Gervinho 6.5 - Velocità supersonica. E questo lo abbiamo sempre saputo. Ciò che sorprende è la sua attitudine al gol. Porta in vantaggio i suoi arrivando per la prima volta in doppia cifra in Italia. E quasi manda in gol Ceravolo. (dal 65' Gazzola 5.5 - Entra nel periodo peggiore per la sua squadra e affonda con essa).

Ceravolo 5 - Titolare per la prima volta dal 4 novembre. Spreca la sua chance divorandosi la palla del 2-1 a tu per tu con Gollini. (dal 74' Schiappacasse sv).

Siligardi 5 - Evanescente, non riesce mai a mettere in difficoltà la difesa nerazzurra.