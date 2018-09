Le pagelle del Parma - Gervinho semina oro, Sepe chiude i cancelli

Risultato finale: Parma 1, Empoli 0.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sepe 7 - L'ultima parata su La Gumina vale almeno mezzo voto in più. Prima tante belle uscite, un paio almeno tolgono le castagne dal fuoco alla difesa.

Iacoponi 6,5 - Prova puntuale, senza sbavature, che esalta lo spirito di una difesa capace di resistere alla grande.

Bruno Alves 6,5 - Imbattibile sui palloni alti, guida la difesa con maestria ed esperienza.

Gagliolo 6,5 - Si batte come un leone, salva almeno un paio di situazioni spinose: colonna.

Dimarco 6 - Prova un sinistro dei suoi e appoggia con costanza la manovra. Esce per infortunio, l'ennesimo in casa Parma. (Dal 46' Gobbi 6 - Entra e chiude come può anche se un paio di distrazioni sono di troppo).

Rigoni 6 - Prezioso, ma lento. Fa una partita di sostanza, ma nei momenti clou tiene la palla eccessivamente.

Stulac 6,5 - Meglio nel 4-3-3: da vertice basso fa un paio di chiusure d'oro, ma deve velocizzarsi in fase di impostazione.

Barillà 7,5 - Giocata semplicemente eccezionale sul vantaggio del Parma: l'assist per Gervinho è da fantasista consumato.

Siligardi 6 - Troppi errori sui palloni orizzontali che danno il la al contropiede toscano. Nel finale si sacrifica tanto e tiene diversi palloni preziosi.

Ceravolo 5 - Pesce fuor d'acqua: tantissimi palloni persi, poco feeling con i compagni di reparto. (Dal 70' Gazzola 6 - Rientro in campo senza patemi, si mette a destra e stringe alla bisogna).

Gervinho 7 - Inizia male, prosegue benissimo: esattamente come contro il Cagliari, salvo lasciare la squadra dopo un tempo per infortunio. (Dal 50' Di Gaudio 5,5 - Entra per fare il contropiedista, ne spreca un po' troppi).