Le pagelle del Parma - Iacoponi soffre, Gervinho non lo ferma nessuno

Sepe 5,5 - Quanto pesa l'incertezza iniziale sul risultato, ma in generale la prova del portiere è in costante crescita.

Iacoponi 5 - In affanno perpetuo sulla fascia destra, ma per demeriti non esclusivamente suoi: il raddoppio di Alex Sandro è praticamente una regola.

Alves 7 - Annulla l'amico Ronaldo e va spesso a "mangiare in testa" agli avversari juventini con colpi di testa di grande autorità.

Gagliolo 6,5 - Un paio di interventi decisivi e una costante superiorità aerea nei suoi novanta minuti.

Gobbi 6,5 - Riscatta due prestazioni così così con una grande prova al cospetto della Juve: dal suo lato non si passa.

Rigoni 6,5 - In ben altre condizioni rispetto ad un mese fa: lotta, corre, copre e attacco. Gli manca solo il gol del 2-1. Dal 60' Deiola 6 - Ottimo ingresso in partita, di personalità e di concretezza.

Stulac 6,5 - Sempre più a suo agio al centro della manovra ducale e quando va al tiro la sensazione di pericolo è costante.

Barillà 6 - Altra gara di enorme sacrificio per il centrocampista ex Reggina, che copre e appoggia la manovra con continuità impressionante.

Gervinho 7 - Devastante: in un'ora semina il panico nella difesa bianconera, nessuno lo riesce ad acchiappare. Il gol è una naturale conseguenza. Dal 60' Da Cruz 5,5 - Il suo ingresso non aggiunge nulla alla partita del Parma.

Inglese 6,5 - Difende pallone con pericolosità, si gira con continuità e si fa valere anche nello stretto: decisivo poi il suo tocco in occasione del tap-in di Gervinho.

Di Gaudio 6,5 - Gli manca solo la pericolosità sotto porta: corre tantissimo, copre anche per Gervinho, riparte con velocità. Dall'80' Ceravolo sv.