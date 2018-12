Le pagelle del Parma - Il bolide di Alves è uno spettacolo. Inglese sterile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sepe 6 - Zero parate nella sua gara.

Iacoponi 5,5 - Il Chievo sfonda sempre dalla sua parte: due minuti dopo il gol, Pellissier va anche ad un passo dal bis. Esterno non riesce a dare il miglio di sè: da centrale è tutta un'altra musica.

Bruno Alves 7 - L'ordine con cui gestisce la retroguardia non è certo una novità, la prodezza su calcio piazzato è una piacevole, relativa, sorpresa. Dal 72' Gazzola sv.

Bastoni 5,5 - Si perde Stepinski sul gol, sporcando l'ennesima prova di personalità e attenzione.

Gagliolo 6 - Poco in evidenza quando la palla ce l'ha il Parma, sempre attento sulla sua corsia di competenza.

Barillà 6,5 - Un paio di giocare superbe lo rendono uno dei protagonisti nel primo tempo: Sorrentino gli nega il gol numero 6 con la maglia del Parma.

Scozzarella 6,5 - Sempre nel vivo dell'azione: la fisicità della mediana avversaria non lo aiuta, ma si fa rispettare con la tecnica.

Rigoni 5,5 - Meno incisivo rispetto al solito: prende subito un giallo evitabile e sparisce dalla gara per una mezz'oretta salvo ricomparire nel finale.

Biabiany 5 - Brutta prova per il francese, oggi chiamato a sostituire Gervinho almeno per caratteristiche. Missione fallita, così come un pericolosissimo contropiede che sciupa in maniera inspiegabile. Dal 58' Siligardi 6,5 - Esprime ben altra pericolosità rispetto al collega, con assist e tiri, ma soprattutto accentrandosi nella terra di nessuno.

Inglese 6 - Generoso ma sterile: gioca su tutto il fronte d'attacco, difendendo la palla contro chiunque ma si divora la palla della vittoria dopo un favoloso controllo al limite dell'area piccola.

Di Gaudio 6,5 - In gran forma, salta avversari come birilli ma come spesso gli accade si perde nell'atto finale, passaggio o tiro che sia. Dal 66' Sprocati 6 - Entra subito in partita, guadagna la superiorità numerica ma sbaglia anche tre facili passaggi. Da rivedere, magari con più mordente.