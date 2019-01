Le pagelle del Parma - Il paradosso Inglese: 2 gol e 0 punti, male la difesa

Risultato finale: Parma 2, SPAL 3.

Sepe 6 - Assolutamente incolpevole sui tre gol estensi.

Iacoponi 6 - Kurtic si accentra continuamente, così sulla sua fascia di competenza la SPAL si vede rarissimamente. Dall'88' Siligardi sv.

Alves 5,5 - Si perde Petagna in occasione del due a due di Petagna, un errore che segna in negativo la prestazione del Parma.

Bastoni 5,5 - Come per il compagno di reparto, pesa l'errore in occasione del gol di Valoti: dopo una grande partita, l'ennesima,

Gagliolo 6 - Limita Lazzari alla grande nel primo tempo, nella ripresa prova anche a spingere sulla sua fascia, ma il vento è già cambiato.

Kucka 5,5 - Dura un tempo ed è anche condizionato dal giallo preso dopo pochissimi minuti.

Scozzarella 6 - In condizioni fisiche imperfette, lo si vede nella ripresa: dopo un ottimo primo tempo, nella ripresa soffre la miglior condizione degli avversari. Dall'88' Munari sv.

Barillà 6,5 - Altra prova di spessore per il centrocampista, a dispetto di una settimana passata ad allenarsi a parte. Quando esce, il Parma crolla. Dal 78' Gazzola sv.

Gervinho 6,5 - Propizia il gol del 2-0 con un gran tiro dalla media distanza e causa il solito panico quando si accentra per andare al tiro. Rispetto al solito. Semplici lo limita nel contropiede a tutto campo.

Inglese 7 - Due gol, sarebbero tre senza il fuorigioco di Gervinho, ma anche la più grande occasione del finale di gara, sciupata da posizione molto favorevole. La prova di oggi comunque è altro bel messaggio al ct Mancini.

Biabiany 6 - Un paio di volate offensive delle sue, ma lo schieramento "bloccato" della SPAL è un antidoto molto efficace al suo tipo di veleno.