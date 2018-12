Le pagelle del Parma - Inglese, squillo a Mancini. Ora Biabiany è ritrovato

Risultato finale: Milan 2, Parma 1.

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Sepe 6 - Bene sui tiri dalla distanza, non può nulla sulla giocata di Cutrone ed è spiazzato da Kessié.

Iacoponi 6 - Tiene bene la posizione ma è molto impreciso sulle rare avanzate che si concede: i raccattapalle sono spesso costretti a lunghe rincorse per raccogliere i suoi cross.

Bruno Alves 6 - Cutrone lo fa dannare, specie nella ripresa. Un paio di falli sembrano poco tempisti, anche se rimane concentrato fino alla fine.

Bastoni 5,5 - Il suo mani decide la sfida, anche se colpevolizzarlo eccessivamente sarebbe ingiusto vista la dinamica del fallo.

Gagliolo 6,5 - Quando si spinge davanti è sempre pericoloso: si divora un gol da un paio di metri, mette in porta Grassi con un filtrante delizioso.

Grassi 5,5 - Sciupa due inserimenti perfetti con altrettante conclusioni affrettate: errori che pesano sulla gara. Dall'83' Ceravolo sv.

Scozzarella 6,5 - Primo assist in Serie A al terzo gettone da titolare: prova di maturità dopo le belle prove con Torino e Sassuolo. Dal 78' Stulac sv.

Barillà 5,5 - Non perfetto: sbaglia un facile controllo a tu per tu con Donnarumma, fatica nel contenere Kessié, specie nel primo tempo.

Biabiany 6,5 - Il suo biglietto da visita è un bell'affondo a destra, con assist intelligente per Barillà. Non brilla per continuità, ma quando strappa è insidioso e quando il Milan va in contropiede, fondamentale.

Inglese 6,5 - Gioca da riferimento avanzato, con lucidità alternata. Sbilancia la sfida, ma non basta per il Parma.

Gervinho 5,5 - Non è al top, lo si intuisce sin dall'inizio: esce dopo una prova incolore, per un problema fisico. Dal 62' Ciciretti 5 - D'Aversa ne ha elogiato il lavoro settimanale, ma il suo apporto alla causa ducale è scarso.