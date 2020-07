Le pagelle del Parma - Kucka illude, Kulusevski e Gervinho deludono. Sepe salva nel finale

vedi letture

Sepe 6,5 - Non può nulla sui due gol avversari. Nel finale tiene a galla i suoi con un paio di interventi provvidenziali.

Darmian 6 - Dalle sue parti la Roma non riesce a sfondare. Esperienza e qualità, punto forte della difesa ducale.

Iacoponi 6 - Nessuna difficoltà in marcatura su Dzeko, che non si vede quasi mai.

Bruno Alves 5,5 - Qualche sbavatura di troppo: spesso in ritardo sulle chiusure, alcuni buchi rischiano di essere fatali alla difesa gialloblù.

Pezzella 5 - Bruno Peres è in serata e gli va via in più di un'occasione. Decisivo il contrasto perso al 43', che permette al brasiliano di servire a Mkhitaryan il più facile degli assist.

Kucka 6 - Segna il rigore con freddezza, ma in mezzo al campo soffre la maggiore voglia dei padroni di casa.

Hernani 5,5 - D'Aversa confida molto nel regista brasiliano, ma non riesce a dare qualità alla manovra. (Dall'87' Scozzarella s.v.).

Barillà 5,5 - Tiene a fatica i centrocampisti della Roma. Non è ancora al top della condizione, ma resta una risorsa importante per il Parma. (Dal 63' Karamoh 5,5 - Impalpabile, il suo ingresso non genera alcun beneficio alla squadra di D'Aversa).

Kulusevski 5 - Non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso, ben imbrigliato dai difensori e dai centrocampisti della Roma.

Cornelius 6 - Prezioso il suo lavoro, si conquista il rigore che permette a Kucka di sbloccare la sfida. Poi si vede poco, ma spende tanto ed esce a causa di un problema fisico. (Dal 46' Kurtic 6 - Prova a dare sostanza a un centrocampo apparso in affanno nel primo tempo. Gioca tutto sommato una buona partita).

Gervinho 5 - Crea un paio di pericoli nel primo tempo e si fa annullare un gol - giustamente - per fuorigioco. Ma sembra un pesce fuor d'acqua. (Dall'87' Sprocati s.v.).

Allenatore: Roberto D'Aversa 6 - Si arrabbia, a ragione, per un rigore non concesso da Fabbri nella ripresa. La sua squadra è come sempre molto concentrata e sa cosa fare, ma è meno propositiva del solito e in alcuni momenti sembra fare fatica a costruire occasioni degne di nota. Mancano velocità e dinamismo, a causa anche della cattiva serata degli uomini più importanti e dell'infortunio di Cornelius.