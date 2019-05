Le pagelle del Parma - Kucka sulle montagne russe. Gazzola-Bastoni in gol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

PARMA-SAMPDORIA 3-3 (2' Gazzola, 67' Kucka, 71' Bastoni; 28' e 61' Quagliarella, 38' Defrel)

Sepe 6,5 - Come il collega dall'altra parte della barricata, torna a casa con tre gol in saccoccia, ma fa davvero di tutto perché non succeda.

Gazzola 7 - Meglio tardi che mai. Segna dopo due minuti di gara il suo primo gol in Serie A, alla tenera età di 34 anni. Ha da correre per tenere il passo di Murru e Jankto, due che non si fermano a guardare la carta d'identità.

Iacoponi 5,5 - Partecipa all'azione del 3-3 di Bastoni con un bel colpo di testa. Dietro giornata non proprio tranquilla, pur senza evidenti errori individuali.

Bruno Alves 5 - Perde il duello tra vecchietti con Quagliarella. Morbido su Jankto in occasione del gol di Defrel.

Bastoni 6,5 - Da una prima volta all'altra: lui però di anni ne ha 20 appena compiuti e una carriera incredibile avanti a sé. Segna il gol che vale il pari: non sarà quello salvezza, ma ci si accontenta.

Dimarco 5 - Meno in difficoltà di altri nell'andamento generale della mano, però quel gomito troppo alto e largo e un'ingenuità.

Kucka 5 - Su e giù. Come se fossimo sulle montagne russe. Quasi non giudicabile, perché nella sua partita c'è tutto quello che è stato Parma-Sampdoria. Regala il gol del 3-1, poi sigla quello che riapre la domenica dei ducali. E infine si fa espellere, uscendo dal campo anche parecchio nervoso. Ci ha fatto divertire, pochi dubbi.

Scozzarella 5,5 - In una partita così frenetica e dall'andamento tanto ondivago, i registi dell'una e dell'altra vanno spesso e volentieri a farsi benedire. Sbaglia poco. (Dall'87' Stulac s.v.).

Barillà 5,5 - Come tutto il Parma: nel primo tempo parte bene e poi cala. Esce all'intervallo, forse perché ammonito, di sicuro per dare maggiore spinta ai suoi. (Dal 46' Sprocati 6,5 - Il suo ingresso è la prima mossa di D'Aversa verso il pari. Serve un pallone d'oro, che Ceravolo non capitalizza).

Gervinho 6,5 - Se si cerca una partenza sprint, è l'uomo a cui chiedere. Dopo due minuti salta i difensori avversari come birilli e serve a Gazzola una palla che dice spingimi in porta. Poi in realtà non è sempre in partita.

Ceravolo 4,5 - Esce tra i fischi (ingenerosi) del Tardini. È un po' arruginito e si vede, poteva fare molto meglio sulla grande occasione che Audero gli nega. Ha anche la sfortuna che chi gli subentra sia decisivo. (Dal 65' Siligardi 7 - Cambia la partita, pur senza andare a referto. Si conquista il rigore che vale il 2-3 e col suo dinamismo mette in crisi la difesa blucerchiata).