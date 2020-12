Le pagelle del Parma - Kurtic combatte e segna, Hernani è brillante. Karamoh appannato

Sepe 6 - Incolpevole sui due gol subiti, per lui anche un paio di ottimi interventi. Subito prima del pari salva su Rebic da pochi passi, ma è inutile visto che c'è Theo Hernandez.

Iacoponi 5,5 - Nel complesso una gara ordinata. Non bene in occasione del gol di Castillejo, per sua fortuna annullato dal VAR.

Osorio 6,5 - La cerniera centrale della difesa del Parma regge bene, il venezuelano è uno dei migliori dei suoi.

B. Alves 6,5 - Quasi insuperabile sulle palle alte, riesce a dare sicurezza all'intera retroguardia crociata nonostante la grande pressione del Milan.

Gagliolo 6,5 - Agisce bloccato, preoccupandosi più di difendere che di attaccare. Il suo apporto è importante, sia su Castillejo sia su Leao.

Hernani 7 - Un gol splendido e un assist importantissimo mettono il punto esclamativo sulla gara del centrocampista brasiliano. Però, a voler mettere i puntini sulle i, si perde Hernandez in occasione del primo gol del Milan, ma è una gara di alto livello. (Dall'87' Busi sv).

Brugman 5,5 - Soffre a centrocampo e non riesce ad impostare con continuità, venendo costretto più che altro alla fase di interdizione, che non è il fondamentale in cui eccelle.

Kurtic 7 - Tanta sostanza a centrocampo in una gara maschia: incide con un inserimento perfetto che vale il momentaneo 2-0 per la formazione emiliana. (Dal 74' Sohm 6,5 - Entra bene in partita, facendosi notare per presenza fisica e personalità).

Karamoh 5,5 - Si sbatte molto e ripiega costantemente per cercare di coprire su Hernandez, ha anche una buona occasione nel primo tempo ma non la sfrutta. Cala però nella ripresa e Liverani lo toglie per avere maggior copertura. (Dal 67' Cyprien 6 - Entra per aiutare i suoi nel momento di maggior sofferenza).

Cornelius 6 - Tanta fisicità lì davanti per tenere alta la squadra, ma non gli arrivano palloni per rendersi pericoloso. (Dal 67' Inglese 6 - Prosegue il lavoro iniziato dal centravanti danese, guadagnando qualche fallo importante).

Gervinho 6,5 - Non lo si vede molto, ma è decisivo nell'azione del gol del vantaggio del Parma, quando firma l'assist per Hernani.

Allenatore: Liverani 6,5 - La prepara bene, con un Parma attento in fase difensiva ma anche bravo a sfruttare le poche occasioni a disposizione. Va vicino alla sfangata, che non arriva per un soffio. Un appunto: secondo punto a San Siro in stagione, sì, ma anche la seconda rimonta subita da 2-0 a 2-2.