Le pagelle del Parma - Kurtic esulta subito, Karamoh il vero pericolo. Che salvataggio Pezzella

vedi letture

Risultato finale: Parma - Hellas Verona 1-0

Sepe 6,5 - È sollecitato in maniera importante solamente un paio di volte, nelle quali però è reattivissimo. Due parate, entrambe importanti: più che sufficiente.

Laurini 6,5 - Dalla sua intuizione verticale per Karamoh nasce l'azione che porta all'istantaneo gol di Kurtic. Per il resto fa buona copertura, non soffrendo mai gli avversari.

(dal 63' Darmian 6 - È all'ultima in maglia ducale, e Liverani, pur non dal 1', non intende rinunciarvi del tutto. Si conferma affidabile come sempre).

Dermaku 6,5 - Sicuro là dietro, concede poco allo spettacolo ma si dà da fare con un lavoro sporco che ha pochi eguali. Bravo anche nel gioco aereo.

Bruno Alves 6 - Ammonito dopo venti minuti per un tocco di mano galeotto, fa in modo di non essere troppo condizionato dalla sanzione. Anche se nel finale rischia qualcosina.

Pezzella 7 - Sulla fascia sinistra non spinge poi tantissimo, ma è autore di un paio di salvataggi fondamentali in fase difensiva. Specie quando ferma un gol già fatto di Faraoni sulla linea.

Hernani 6 - Torna sul lato destro della mediana, come interno. Prova in un paio di occasioni ad affacciarsi in avanti con i suoi classici tiri da fuori, senza fortuna. In fase di non possesso gioca molto duro.

(dal 63' Gagliolo 6 - Buttato dentro da Liverani per rinforzare il reparto difensivo, assolve al compito richiestogli).

Brugman 6,5 - In cabina di regia alterna giocate lunghe a tocchi precisi sul corto. Sopratutto questi ultimi. Potrebbe anche segnare nel finale, ma si vede murato.

Kurtic 7 - Trenta secondi, uno più uno meno, e può già esultare, ringraziando Karamoh per il facile assist. Da interno di sinistra si inserisce spesso, e a fine primo tempo sfiora anche il gol che gli varrebbe la doppietta

(dal 74' Grassi 6 - Ultimo quarto d'ora più recupero per lui, che aggiunge sostanza alla mediana).

Kucka 6 - Comincia là davanti come trequartista, o falso nove che dir si voglia. Non è un riferimento costante, ma è utile in fase di pressing. Nella ripresa abbassa il raggio d'azione.

Karamoh 7 - Scappa a destra a match appena iniziato, lanciato da Laurini, e serve un assist al bacio per il facile tap-in di Kurtic. Pochi istanti e va vicino a segnare il gol lui stesso: in generale, finché è in campo, è il più pericoloso.

(dal 63' Cornelius 5,5 - L'ingresso in campo del centravanti nordico è l'unica nota parzialmente negativa del Parma di oggi. Mezz'ora a sua disposizione, ma non lascia tracce).

Gervinho 6,5 - L'ivoriano non sembra nella sua miglior giornata, ma quando accelera sa pure come rendersi pericolosissimo. Se dovesse partire in queste ultime ore, sarebbe un'assenza pesante.

Allenatore: Liverani 6,5 - L'approccio, oggi, fa tutta la differenza del mondo e il suo Parma costruisce la vittoria sull'Hellas grazie ai primi trenta secondi. Non solo, in realtà, perché gli vanno dati meriti nella lettura e nella capacità, ad eccezione di una mezz'ora nel corso del primo tempo, di limitare enormemente la possibile reazione scaligera.