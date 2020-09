Le pagelle del Parma - La difesa fa acqua da tutte le parti e in mezzo c'è una voragine

Risultato finale: Bologna 4, Parma 1.

Sepe 6 - Incolpevole sulle quattro stoccate rossoblù, anzi nel finale evita che il passivo sia ancor più pesante.

Laurini 5 - Zero feeling con Karamoh, che gioca venti metri più avanti: diversi palloni persi testimoniano la serata no non solo della fase difensiva.

Iacoponi 4 - Dopo la topica contro il Napoli, un'altra serata difficile per il centrale, che sembra non essersi adattato al gioco di Liverani.

Bruno Alves 5 - In netto affanno, il portoghese sbaglia tanto sia in fase di costruzione che nella conduzione di una difesa che fa acqua da tutte le parti.

Darmian 5 - Pur difendendo a zona, è l'uomo più vicino a Soriano quando insacca l'1-0. Come per tutta la difesa ducale, una serata da dimenticare.

Hernani 5 - Segna il suo primo gol in Serie A ma è una magra consolazione di una serata molto negativa: poco deciso, poco incisivo e sprecone quando la palla arriva delle sue parti.

Brugman 5 - Soriano è libero di fare sempre quello che vuole, come evidentissimo nell'azione del 3-0. In Serie A serve di più quando giochi nel ruolo nevralgico della squadra e anche per il regista si può parlare di prova da dimenticare, sebbene arrivi l'assist per il gol della bandiera. Dall'81' Grassi sv.

Kucka 5 - Nervoso, cerca con insistenza un'ammonizione che infine arriva. Mai un guizzo dei suoi, non certo la prova che ci si aspettava da uno dei leader della squadra. Dall'80' Dermaku 5 - Regala al Bologna la palla del 4-1, partecipando così alla serata da incubo dei gialloblù.

Dezi 6 - Inizia bene, ma non prosegue con la stessa incisività. Essendo schierato fuori ruolo, non gli si può neanche chiedere la luna. Dal 58' Siligardi sv.

Gervinho 6 - Lanciato nella mischia con due allenamenti nelle gambe entra in tutte le azioni pericolose dei ducali: senza Kulusevski e con i due centravanti che non danno certezze sul piano della tenuta, forse il Parma farebbe bene a riflettere prima di cederlo. Dal 69' Sprocati sv.

Karamoh 5,5 - Buon impatto con la sfida e un gran assist per Brugman: poi 80 minuti di vorrei ma non posso, il solito menù insomma. Calciatore dalle immense qualità ma senza la mentalità giusta. Dall'81' Adorante sv.

Liverani 5 - Non ci siamo davvero: la squadra è una versione svogliata del Parma di D'Aversa, con voragini difensive che però con l'ex tecnico non ci sono mai state. Dei progressi invocati in conferenza stampa non vi è traccia, anche se le tante assenze lo costringono a mettere in campo 11 giocatori senza poter fare alcuna scelta.