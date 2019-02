Le pagelle del Parma - Machin, esordio difficile. Biabiany però fa di peggio

Risultato finale: Parma 0, Napoli 4.

© foto di www.imagephotoagency.it

Sepe 6 - Immobile sui primi tre gol. Il paradosso è che nessuno sembra essere sua responsabilità, quarto compreso.

Iacoponi 6 - Mertens è un cliente difficile per chiunque, ma dopo i primi venti minuti in apnea, riesce a tenerlo lontano dall'area ducale.

Bruno Alves 5 - Affonda con il resto della squadra e sul tris di Milik sbaglia posizionamento e marcatura.

Gagliolo 5 - Tiene Milik lontano dall'area, nel limite del possibile. Commette però almeno un paio di falli evitabili, compreso un giallo sullo 0-4 che peggiora la situazione.

Gobbi 5,5 - Callejon è pericoloso solo quando si accentra, ma offensivamente, anche col centrocampo a cinque, il suo apporto è limitato.

Kucka 5 - Il suo disinteresse per la fase difensiva è ancora decisivo: Zielinski entra in area e fredda Sepe; da lì in poi non c'è più partita.

Machin 5 - Esordio sicuramente difficile, altrettanto rivedibile. Zero filtro, poco apporto anche in fase di costruzione. Dal 53' Siligardi 6 - Entra bene in gara, aggiungendo alla squadra una qualità nel possesso palla di cui c'era bisogno.

Rigoni 5,5 - Almeno ci prova: in un ruolo non suo, detta il pressing a tutto campo finché il fisico lo sorregge.

Gervinho 5,5 - L'efficacia non è quella di inizio stagione: tutte le galoppate palla al piede, che non mancano, si concludono con un nulla di fatto. Dal 77' Schiappacasse sv.

Inglese 5,5 - Lotta e contende palla a tutti i difensori azzurri, ma non tira mai in porta. Davanti a Mancini, non la prova ideale.

Biabiany 4 - Coprotagonista nella mancata copertura su Zielinski, in fase offensiva non dà nulla. La ciliegina sulla torta della sua peggior partita da quando veste la maglia del Parma è il cambio gioco che manda Milik in porta per lo 0-3.