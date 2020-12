Le pagelle del Parma - Osorio-Alves sono un muro insuperabile. Inglese lotta, ma sbaglia

Finale: Parma 0, Cagliari 0.

Sepe 6 - Serata relativamente tranquilla per il portiere crociato, che risponde presente su Nandez all'inizio e poi è sostanzialmente attento sulle conclusioni da fuori.

Iacoponi 6,5 - Difensivamente sempre attento: Sottil è in forma ma non gli sfugge praticamente mai, mentre il contributo offensivo è abbastanza limitato.

Osorio 7 - Sempre attento su Cerri, che gli sfugge solo quando si allarga per allontanarsi dalla zona di guardia dei due centrali. Ripresa superlativa, dove trova le misure definitivamente, uscendo anche palla al piede con personalità in un paio di occasioni.

Bruno Alves 7 - Ritrovata la brillantezza fisica, è tornati ai suoi, abituali, altissimi livelli. Di testa sono tutte sue, anche contro i colossi della difesa cagliaritana, che incrocia in occasione dei calci piazzati.

Pezzella 6 - Inizia bene ma un guaio muscolare lo mette fuori causa. Dal 28' Gagliolo 6 - Meno ispirato rispetto alle ultime uscite, sbaglia diversi appoggi e cross dalla trequarti.

Kurtic 6,5 - L'assist e il tiro più pericoloso del primo tempo portano la sua firma. Dopo il gol di San Siro sembra ritrovato fisicamente e a livello di motivazioni, infatti Liverani a lui non rinuncia mai.

Scozzarella 6 - Alza bandiera bianca dopo 18'. Dal 19' Sohm 6 - Cerca insistentemente il cambio di gioco, con risultati alterni. Gioca come un veterano pur avendo appena 19 anni: ne sentiremo parlare.

Kucka 6 - Comincia a spron battuto, facendo intuire che sarà un'altra serata memorabile contro una delle sue vittime preferite. Invece si innervosisce e spesso è impreciso.

Karamoh 5 - Altra occasione sprecata: lo stile dell'arbitro Pezzutto non è l'ideale per un calciatore delle sue caratteristiche, ma non da davvero nulla per essere rimpianto al momento della sua uscita dal campo. Dal 72' Brunetta 5,5 - Entra con voglia ma sbaglia entrambe le occasioni che la difesa del Cagliari gli concede.

Inglese 6 - Si batte con profitto e firma le due conclusioni più insidiose della sua squadra. La più importante però, la sbaglia da posizione molto favorevole. C'è da lavorare ancora sulla condizione. Dal 72' Cornelius 6 - Entra bene in partita, ma le sue conclusioni non hanno esito migliore di quello del compagno.

Gervinho 6 - E' sempre l'unico a far scattare la scintilla in attacco: da una sua giocata nasce l'occasionissima di Inglese. Il gol casalingo comincia però ad essere un'assenza troppo pesante. Dal 72' Hernani 6 - Si allarga molto per provare il cross al centro, ma la manovra gli riesce col contagocce.