Le pagelle del Parma - Questo Gervinho non è arginabile. Bastoni scintilla

Risultato finale: Torino 1, Parma 2.

Sepe 6 - Gara di relativa serenità per il portiere scuola Napoli, che sbaglia solo in occasione della rasoiata di Berenguer, respinta centralmente in modo pericoloso.

Iacoponi 6 - Gioca stretto stretto, lasciando più libertà a Gagliolo sulla corsia sinistra: una tattica che paga, visto che Soriano e Iago Falque sono i peggiori in campo tra gli avversari.

Alves 6,5 - Non è più una sorpresa ma una piacevole certezza: di testa sono tutte sue, guida la retroguardia con maestria ed esperienza.

Gagliolo 6,5 - Novantatre minuti di altissimo livello con un assist e due gol sfiorati: c'è però una disattenzione che poteva costare carissimo. Eliminata quella, è da Nazionale.

Bastoni 7,5 - Che dire: classe 1999, si presenta per la prima volta da titolare al Tardini e gioca una gara di uno spessore mostruoso. Prospetto di livello mondiale. E l'Inter guarda molto interessata.

Grassi 7 - I suoi novanta minuti sono la chiave della vittoria colta da D'Aversa nei confronti del collega Mazzarri: il mister lo rischia dopo due mesi di assenza e ha ragione lui.

Scozzarella 6,5 - Non fa rimpiangere Stulac: ottima prova per l'ex Trapani, che si dimostra un regista da Serie A. Dal 77' Deiola sv.

Barillà 6,5 - Insostituibile per il centrocampo ducale per abnegazione e capacità di azionare alla perfezione i meccanismi offensivi, ma anche di sacrificarsi in copertura.

Biabiany 6 - Non la gara ideale per un rientro da titolare dopo quasi tre anni: si sacrifica tantissimo, quando la benzina finisce soffre. Dal 69' Gazzola 6 - Tampona a destra, rinunciando alle ripartenze che il francese garantiva, ma mette fine ad ogni sofferenza.

Inglese 6,5 - Gol da grandissimo attaccante e primo tempo quasi di perfezione assoluta. Errore grave davanti a Sirigu però nella ripresa, quando la lucidità cala. Dal 69' Ceravolo 6 - Perde un paio di palloni sanguinosi, ma va anche vicino al gol chiudi-partita.

Gervinho 8 - Approfitta dell'errore della difesa granata e fa 1-0. Dà il la all'azione del bis. Serve l'assist per un facile tris, che Inglese sbaglia. Potrei continuare, ma chiudo con il pallonetto da 30 metri e fuori di mezzo che mette i brividi a Sirigu.