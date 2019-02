Le pagelle del Parma - Sepe una garanzia, Kucka a mezzo servizio

© foto di www.imagephotoagency.it

Sepe 7 - Si oppone come può a ogni di pericolo creato dall'Inter: nega il vantaggio a Perisic, poi a Nainggolan. Può davvero poco sulla saetta del Toro Martinez.

Iacoponi 5,5 - Perisic stasera è un treno e per il difensore italiano i problemi iniziano quasi subito. E' però lasciato troppo da solo, con gli attaccanti che a destra ripiegano poco e male.

Bruno Alves 6 - Si conferma un leader difensivo insostituibile: Icardi lo ricorderà bene, viste le difficoltà trovare nel tirare in porta al Parma tra andata e ritorno.

Bastoni 6,5 - Di fronte alla squadra del suo futuro dà l'ennesima dimostrazione di forza, qualità e saggezza. Classe 1999, giova sempre ricordarlo.

Gagliolo 5 - Anticipi sbagliati, interventi confusionari e cross inguardabili. La prova dell'italosvedese oggi è un campionario di errori.

Kucka 6 - Primo tempo ai limiti della perfezione: recupera, crea e va anche vicino al gol. Ripresa sottotono, rovinata dall'errore che porta al gol dell'Inter. La benzina sembrava finita da almeno un quarto d'ora. Dall'82 Sprocati sv.

Scozzarella 6 - Gioca da equilibratore, arretrando spesso sulla linea dei difensori per aiutare nella costruzione ma causando la perdita di un punto di riferimento in mezzo al campo. Dal 77' Stulac sv.

Barillà 6 - Dà a Gervinho il pallone che l'ivoriano trasformerà nell'occasione più importante per il Parma e si spende in numerosi recuperi di fronte ai continui capovolgimenti di gioco dell'Inter.

Gervinho 6,5 - Attacca con velocità e quantità nella prima mezz'ora, andando anche ad un passo dal meritato vantaggio per i suoi. Sparisce nella seconda parte di gara.

Inglese 6 - De Vrij lo costringe a giocare sempre spalle alla porta, spesso e volentieri lontano da Handanovic. Serata difficile per il centravanti.

Siligardi 6 - Un paio di belle giocare nella sua ora in campo, non abbastanza per ottenere la conferma nell'ultima mezz'ora per D'Aversa. Dal 58' Biabiany 6 - Dà equilibrio sulle corsie nel momento di maggior sofferenza per i crociati, ma gli manca la personalità di affondare il dribbling quando servirebbe.