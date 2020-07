Le pagelle del Parma - Squadra a due facce, la fase difensiva si conferma il vero problema

Sepe 6 - Difficile attribuire responsabilità al portiere ducale sui tre gol presi, dove l'attaccante blucerchiato è messo nelle migliori condizioni possibili per segnare.

Laurini 5,5 - Inizio di gara gagliardo, crolla col resto dei compagni nella ripresa dove l'immobilismo difensivo è sfruttato in ogni modo dalla Samp.

Iacoponi 5 - Altra serata da dimenticare per la difesa ducale, oggi forzatamente rivoluzionata, in particolare per il pacchetto centrale, letteralmente polverizzato dall'avanzata blucerchiaa.

Gagliolo 5 - Bonazzoli gli sfugge in più di una occasione, in particolare nella decisiva situazione che porta al sorpasso blucerchiato: da centrale convince molto meno che da laterale. Dal 79' Dermaku sv.

Pezzella 5 - Tantissima imprecisione in fase di costruzione, mentre difensivamente dalla sua zona tutto sommato non arrivano pericoli. Travolto come tutti i compagni nel finale.

Hernani 6 - Approccio alla gara davvero consistente, che non trova però la precisione necessaria quando bisogna andare a fare male col tiro da fuori. Nella ripresa cala in modo evidente, così D'Aversa cambia. Dal 63' Barillà 6 - La brillantezza dei tempi migliori non c'è, il suo ingresso non aiuta la squadra.

Brugman 5,5 - Timido nel primo tempo, come il resto dei compagni soffre l'aggressività della Sampdoria nella ripresa, quando colpisce anche una traversa direttamente da calcio piazzato.

Kurtic 5 - Ottimo il suo primo tempo, ma il duello perso con Chabot in occasione del gol del blucerchiato rimette in partita la squadra di Ranieri dopo 45' da incubo. Dal 79' Siligardi sv.

Kulusevski 7 - Le praterie lasciate da Murru e Depaoli sulla destra sono valicate con continuità e qualità dallo svedese, che ancora una volta risulta il migliore in campo tra i ducali, costruendo il bis realizzato però dall'avversario Bereszynski e l'unica vera occasione pericolosa della ripresa.

Caprari 6,5 - Buona prova per l'ex di giornata, che segnerebbe anche il suo primo gol in crociato, giustamente annullato per fuorigioco. Quando D'Aversa vuole più peso davanti però sceglie lui. Dal 63' Inglese 5,5 - Stavolta il suo ingresso non dà nulla.

Gervinho 6,5 - Un ciclone quando parte nello spazio, si rende protagonista subito con un grandissimo gol: controllo nello stretto e bomba terra-aria su cui Audero non può davvero nulla. Cala vistosamente nella ripresa, non è l'unico. Dall'82' Karamoh sv.

D'Aversa 5 - L'ennesimo crollo nella ripresa, ormai una consuetudine nelle ultime settimane, ed una media gol concessi che supera i 2 a partita (post lockdown) sono i talloni d'Achille di una squadra che non sembra mai essere in grado di reagire, né tanto meno di sfruttare le situazioni positive che la gara mette davanti.