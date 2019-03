Le pagelle del Porto - Telles inossidabile, Corona è una spina nel fianco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Casillas 6 - La Roma tira poco e per lui la serata non è da straordinari. Quando deve risponde presente, nel finale viene graziato da Dzeko.

Eder Militao 5 - Perde subito un pallone ingenuo su Perotti. Poi, proprio contro l'argentino, perde un uno contro uno, lo stende e causa il calcio di rigore dell'1-1. Bene davanti, ma troppi errori in fase difensiva. Dal 103' Maxi Pereira s.v.

Felipe 6,5 - Gran chiusura diagonale su Dzeko in apertura, ha sempre la giusta postura. Saltato una sola volta in 120 minuti, tiene bene, soprattutto su Dzeko.

Pepe 6,5 - Innervosisce troppo la partita, scatenando zuffe quando di senso non ce n'è. Salva nel finale sullo scavetto di Dzeko, a pochi passi dalla linea.

Telles 7,5 - Inossidabile. Ricordate il terzino che faceva fatica all'Inter? Dimenticatelo. Quello di stasera sembra quasi Marcelo per facilità di corsa e qualità nel cross. Tanti meriti, uno su tutti ovviamente: la freddezza nel realizzare il rigore a pochissimi minuti dalla fine dei supplementari.

Otavio 6,5 - Si muove tanto, spesso stringe la sua posizione per creare spazio al terzino. Taglia il campo e gioca coi compagni, quando può conclude. Ottima prestazione. Dal 94' Hernani 6 - Dà il suo apporto nei minuti finali, sfruttando la sua freschezza.

Herrera 6 - E' dai suoi piedi che passano quasi tutti i palloni. Nessuna grossa giocata, ma tanta sicurezza nella gestione.

Danilo Pereira 6,5 - Quantità? Tantissima. Qualità? Mica la fa mancare. Si destreggia perfettamente, corre una gara intera, ciononostante non perde lucidità e gioca sempre bene la palla.

Corona 7 - Punta spesso e volentieri Karsdorp, gli riesce a saltarlo e mette sempre cross insidiosi. Subito pericoloso in avvio con un bel tiro da fuori. Non dà punti di riferimento e la Roma gli concede troppi spazi. Zampino nel primo gol, assist nel secondo. Determinante. Dal 69' Brahimi 6 - Il più tecnico dà un buon contributo, pulendo diversi palloni.

Marega 7 - Un attaccante così lo vorrebbe chiunque. Si batte per la squadra, fa a sportellate, effettua un lavoro fondamentale. Al secondo tempo supplementare ancora ripiega per dar manforte in fase difensiva. E, in più, a referto mette l'assist per il primo gol del Porto.

Tiquinho Soares 7 - E' la scelta a sorpresa di questo ritorno e ripaga Conceição. Un gol facile facile, da due passi, ma tante altre ottime giocate. Il brasiliano crea più di qualche pericolo. Dal 78' Fernando 6,5 - Si fa sentire coi compagni, carica l'ambiente. E ha il merito di conquistare il rigore che vale la qualificazione.