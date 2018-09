Le pagelle del Portogallo - Bruma sgusciante. Bernardo Silva il migliore

Bernardo Silva

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rui Patricio s.v. - A parte un paio di uscire non compie grandi parate.

Joao Cancelo 6,5 - Come sempre bavo in fase offensiva, non sbaglia in difesa.

Pepe 6,5 - Se la cava egregiamente, con grande classe. Cento presenze in Nazionale, fa capire perché giocava nel Real Madrid.

Ruben Dias 6,5 - Roccioso, spigoloso, non concede granché agli avversari.

Mario Rui 6,5 - Partenza ad handicap, con Chiesa che lo spintona e lui va giù subito. Poi però salta regolarmente Lazzari.

Ruben Neves 5,5 - Un paio di disimpegni errati, poi il solito lavoro da raccordo.

William Carvalho 6,5 - Veloce non è, ma Cristante gli fa fare bella figura. Va vicino al gol in un paio di occasioni.

Bruma 7 - Nel primo tempo fa quasi tutto bene, ma si perde nel momento di tirare in porta. Provando con l'assist ha risultati migliori (dal 76' Gelson Martins s.v.).

Pizzi 5,5 - Si vede poco, è il meno deciso nello spunto. Un buon diagonale, disinnescato da Donnarumma (dal 70' Renato Sanches s.v.).

Bernardo Silva 7 - Difficile da marcare, spacca quasi sempre la partita. Va vicino al gol due volte, ma è il migliore.

Andre Silva 6,5 - Primo tempo indolente, come un ballerino. Poi tocca un pallone e lo mette in rete. Forse al Milan si sono persi qualcosa.