Le pagelle del PSG - Cavani, il grande ex che delude. Neymar egoista

Areola 5,5 - Forse un po' troppo avventato nell'uscita su Insigne in occasione dell'1-0 del Napoli, mentre sulla seconda rete subita è completamente esente da colpe. Un paio di parate poi da ordinaria amministrazione.

Meunier 6 - Molto bravo tatticamente, si adatta bene alla nuova posizione nel secondo tempo. E' suo il cross deviato da Mario Rui che vale il momentaneo 1-1 del PSG.

Kimpembe 5 - Viene sempre pressato più degli altri tant'è che a volte va in difficoltà in fase d'uscita. Suo l'errore principale sul gol di Insigne, non tiene la linea, è molto distratto.

Marquinhos 6 - Nessuno svarione grossolano, è sempre l'ultimo ad arrendersi anche quando i parigini si fanno trovare a difesa scoperta. Spesso è lui a metterci una toppa.

Bernat 5 - Sempre presente sulle azioni di ripartenza, ma non riesce mai a crossare. Il più delle volte impreciso, per il resto viene murato. Dal 46' Kehrer 6 - Sbaglia poco o nulla, col suo ingresso il PSG passa a tre e blocca con maggiore sicurezza le ripartenze del Napoli.

Verratti 5,5 - Nel primo tempo, quando il PSG è in difficoltà, prova a dare una prima soluzione ai centrali per l'impostazione. Ci riesce solo a tratti, poi non si vede troppo. Dall'83' Diaby s.v.

Rabiot 6 - Gioca più palloni del collega, è tra i più intraprendenti in mezzo al campo, fa sentire la sua presenza. Non eccelle, ma la prova è da considerare positiva.

Mbappé 6 - Quando parte palla al piede diventa straripante, il problema è che stasera ci riesce meno della metà delle volte che ci prova. Lo contrastano bene, ma il potenziale è enorme: se gli si concede un metro, lui va sistematicamente via.

Neymar 5 - Gioca per se stesso, non aiuta la squadra. A volte sembra quasi che non sia sul prato del Parc des Princes, ma in quello dei giardinetti sotto casa. Certo, poi qualche lampo lo regala, ma da uno con la sua classe è normale. Ma fa davvero troppo poco. Superficiale ed egoista.

Di Maria 7 - Il migliore in campo. Accompagna sempre l'azione offensiva sulla fascia, quella preferita dal PSG per spingere. Poi si sposta più in mezzo nella ripresa ed è da destra che realizza un gol-capolavoro: tiro a giro imprendibile per Ospina, una rete che vale un punto per la sua squadra.

Cavani 5 - In astinenza da gol, se nelle altre gare aveva salvato la prestazione, stasera non trova neanche quella. Forse sente più pressione contro la sua ex squadra, è impreciso, sia nelle rifiniture che nelle conclusioni. Deludente. Dal 76' Draxler s.v.