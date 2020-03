Le pagelle del PSG - Neymar fa la differenza. Gueye spacca legna

PSG-BORUSSIA DORTMUND 2-0

Navas 6,5 - Le sue prime due parate sono semplici, oppure le fa sembrare tali?

Kehrer 6,5 - Sulla sinistra soffre un po' le accelerazioni di Sancho. Poi però migliora con l'andare della partita.

Marquinhos 6,5 - Sorregge la difesa senza dare grandi spazi. Fa partire l'azione grazie al suo palleggio.

Kimpembe 6,5 - Deve mettere la pezza in un paio di circostanze su Haaland.

Bernat 7,5 - Il gol del 2-0 è da centravanti vero, anche se prima ruba il pallone come un metodista e poi si lancia nello spazio. Ci mette la punta per centrare l'angolino lontano.

Gueye 7 - Uno dei pochi giocatori di rottura in campo, il suo compito e dare equilibrio e aiutare la fase difensiva.

Paredes 6,5 - Ha il compito di far ragionare il centrocampo, considerando le assenze di Verratti e di Herrera. Lo fa bene (dal 90' Kouassi s.v.).

Di Maria 6,5 - Pulito, incisivo, tecnicamente ineccepibile. Non c'è solo l'assist per 2-0 di Bernat nella gara del Fideo (dal 79' Kurzawa s.v.).

Cavani 6 - I suoi movimenti danno molta difficoltà a Zagadou, quasi sempre in difficoltà sui suoi tagli. Sbaglia però un gol già quasi fatto, ma è bravo Burki.

Sarabia 6 - Folleggia tra Cavani e il centrocampo, senza avere la necessità di trovare una posizione fissa (dal 63' Mbappé 6 - Ha voglia di sgroppare, ma il PSG vuole contenere più che attaccare).

Neymar 7 - Agli ottavi era stato sempre fermato, o dagli infortuni o dalla bravura avversaria, stavolta è decisivo con il suo tuffo di testa. Non è l'unica occasione in cui fa la differenza.