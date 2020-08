Le pagelle del PSG - Neymar il Pallone d'Oro che non ci sarà. Thiago Silva, quanti anni ha?

vedi letture

RB Lipsia-PSG 0-3 al 90'

Sergio Rico 6.5 Senza Keylor Navas, in Francia non mancavano brividi per lo spagnolo in campo. Ha giocato sicuro e con i guantoni chiusi, pur senza troppe ansie date dagli avversari.

Kehrer 6.5 Corsa e quantità, tra gli umani in un milionario pianeta di marziani. Però tiene botta davanti alle sgroppate del Lipsia, la squadra più verticale del West.

Thiago Silva 8 Scorda ancora la carta d'identità nello spogliatoio e gioca con l'entusiasmo di un ragazzo, abbinato all'esperienza di un veterano. Chi lo prende fa un affare, anche ora. Non sbaglia niente.

Kimpembe 6.5 Meglio sicuramente del parrucchiere: ha i galloni da titolare e li esibisce con maestria. Non c'è Werner e ringrazia il Chelsea: tenere Poulsen è meno dura.

Bernat 6.5 Dalla sua Laimer e il Lipsia ci provano, nel primo tempo, con torbidi risultati. Nella ripresa l'incornata del tre a zero è il sigillo tombale sulla partita.

Paredes 7 Una carriera in netto crescendo, con tanti alti e pochi bassi. E' uno dei giocatori che avrebbero potuto rendere grande la Roma di Pallotta, come Marquinhos, Salah, Alisson, e via vendendo. (dall'83' Draxler sv)

Marquinhos 7.5 Come contro l'Atalanta, quella volta con l'arpione stavolta svettando in cielo. Un gol pesante, per regalare la gloria al Paris Saint-Germain. Da mediano è ancor più forte.

Herrera 7 Il Manchester United lo ha lasciato andare a cuor leggero ma Herrera, che è basco, e dunque più orgoglioso e cocciuto della media, ha voluto dimostrare al mondo d'esser più forte di quell'addio. (dall'83' Verratti sv)

Di Maria 7.5 Angel da Rosario è un'opera d'arte in movimento. Corre passi fragili, sfiora e accarezza il pallone, con cura quando c'è da crossare e poi con violenza, quando c'è da segnare un gol pesante come un mattone. (dall'86' Sarabia sv)

Mbappé 7 Ronaldesco, quandro dribbla. Sta recuperando la miglior condizione e quando gioca ha la sfrontata bellezza dei giovani campioni. Sarà uno dei più grandi, stasera ha messo un paletto nel suo percorso. (dall'86' Choupo-Moting)

Neymar 8 Nell'era dello studio e dei droni, dimostra che c'è sempre spazio per la magia, per l'estro puro. Per quel che non è scienza ma solo istinto. Da Pallone d'Oro, se quest'anno ci fosse.

Tuchel 7.5 E' anche la sua vittoria. Perché annichilisce l'allievo Nagelsmann, perché seduto su un frigo e con la gamba rotta, mette a tacere gran parte le voci sul suo futuro.