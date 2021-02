Le pagelle del PSG - Rivoluzione francese, Mbappé come Ronaldo. Kean in gol, bene Florenzi e Icardi

Navas 6 - Serata complicata soltanto per il blasone degli avversari. Non ha moltissimo lavoro da compiere, il Barcellona tira davvero poco nello specchio della porta. Si limita a controllare, sul rigore non può farci nulla. Nel finale rischia di combinare una mezza frittata, il rimpallo lo salva.

Florenzi 7 - Nessun gol da metà campo, ma tantissima corsa. Fino al 65’ si vede poco in attacco, poi si fa trovare da Paredes e serve un ottimo assist in area per il secondo gol di Mbappé. (Dall’89’ Kehrer s.v.).

Marquinhos 6,5 - Attento in difesa, non concede nulla al tridente azulgrana. Sempre attento, suo il lancio con cui scardina la difesa di casa. Kurzawa si riscatta, Mbappé ringrazia.

Kimpembe 6,5 - Qualche sbavatura di troppo, ma nel complesso porta a casa una buonissima prestazione. Legge bene le giocate in profondità, nel finale allontana un paio di pericoli.

Kurzawa 6 -Nei primi minuti di gioco è uno dei più propositivi e spinge con costanza, poi diventa protagonista in negativo: contatto ingenuo in area con De Jong, il calcio di rigore è servito. Prova la conclusione per farsi perdonare, Ter Stegen compie un mezzo miracolo. Entra nell'azione della prima rete, riscatta l'ingenuità.

Paredes 7,5 - Un giocatore completamente differente. Lanci lunghi e suggerimenti in profondità ad illuminare il gioco. Il lancio lungo per Florenzi entra di diritto nel manuale del calcio, serve anche l'assist per Kean.

Gueye 5,5 - Nei primi minuti di gioco inizia con il giusto approccio recuperando un bel po’ di palloni in mezzo al campo. Dopo l'ammonizione esce dal match e rischia a più riprese il doppio giallo. Per evitare guai Pochettino lo cambia al termine della prima frazione. (Dal 46’ Herrera 6,5 - Si mette in mezzo al campo e riscatta la prova insufficiente del compagno di reparto. Diverse chiusure decisive, evita il peggio).

Kean 7 - Si muove bene tra le linee, quando ha la possibilità calcia in porta. Gli manca soltanto il gol, ma rimedia al 70’: colpo di testa su punizione di Paredes, Ter Stegen non può farci nulla. (Dall’84’ Danilo s.v.).

Verratti 7,5 - Si presenta con una scivolata in area su Griezmann. Tra le linee diventa un fattore determinante, l’esterno destro per Mbappé è la ciliegina sulla torta a una prestazione coi fiocchi. (Dal 73’ Draxler 6,5 - Non perde lucidità, nel finale serve un ottimo assist per il terzo gol di Mbappé).

Mbappé 9 - Dribbling e via, quando si muove non dà mai punti di riferimento. Serata meravigliosa, si trasforma in Cristiano Ronaldo e sbanca il Camp Nou: tripletta favolosa, segna in tutti i modi possibili. Dest lo denuncerà per maltrattamenti, ma tutto il Barcellona fa fatica a stargli dietro: gli undici in campo hanno visto soltanto il numero 7 stampato sulla maglia.

Icardi 6,5 - Pochettino gli chiede un lavoro di sacrificio, lui accetta e corre ovunque. Manca un pochino in zona gol, ma nel complesso porta a casa una buonissima prestazione.

Mauricio Pochettino 7,5 - Tatticamente incarta il Barcellona e annienta gli azulgrana sotto ogni punto di vista. Da applausi la mossa Verratti sulla trequarti, benissimo anche nella gestione dei cambi. Esordio da favola in Champions, non è da tutti vincere 4-1 a Barcellona.