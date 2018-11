Le pagelle del PSG - Thiago Silva pasticcia, Buffon è ancora decisivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buffon 6,5 - Per quasi venti minuti, nella ripresa, il Napoli crea un'occasione al minuto e a tenere il momentaneo vantaggio è solo portierone italiano. In tuffo, poi con un colpo di reni, poi con l'ottimo posizionamento: trova sempre il modo migliore per dire di no ai tentativi avversari. Sempreverde.

Marquinhos 6 - Gran primo tempo, con un paio di chiusure provvidenziali. Nella ripresa leggermente in calo, specie nei primi minuti.

Thiago Silva 5 - Due errori che macchiano una prestazione tutto sommato discreta. E' lui che regala di fatto il rigore al Napoli, con una svirgolata nella chiusura centrale. Prima e dopo un altro paio di svarioni. Lontano dai livelli di una volta, almeno per quanto fatto vedere stasera.

Kehrer 6 - Preferito a Kimpembe, fornisce una prestazione sufficiente. Mantiene la posizione, ha buona solidità. Promosso sicuramente. Dal 90' Choupo-Moting s.v.

Meunier 6 - Fa spesso tutta la fascia, supportando in entrambe le fasi i compagni. Si muove spesso bene creando spazi per le imbucate interne. Dal 73' Kimpembe s.v.

Verratti 5,5 - Prova a dare sia qualità che quantità, ma quando il Napoli accelera va in difficoltà, viene messo in mezzo e risulta in ritardo.

Draxler 5 - Tuchel lo sceglie al posto di Rabiot ma viene deluso. Troppo fuori dalla partita, non riesce ad incidere stasera.

Bernat 6,5 - Intelligente a buttarsi sempre nello spazio giusto, come in occasione del gol dell'1-0 a fine primo tempo, una doccia fredda per il Napoli. Si muove sulla fascia con i tempi giusti.

Di Maria 6 - Gioca stretto vicino a Mbappé, fa un paio di giocate smarcanti niente male. Potrebbe sicuramente far di più, ma già il suo poco è pari alla sufficienza. Dal 77' Cavani s.v.

Mbappé 6 - Detta lui i passaggi con i suoi tagli in profondità, quando parte palla al piede è imprendibile ma stasera s'accende soltanto a tratti, anche perché viene contenuto alla perfezione da un grande Koulibaly.

Neymar 6,5 - Quando sale in cattedra, fa vedere il fuoriclasse che c'è, con invenzioni che vanno oltre l'immaginabile per altri calciatori. L'atteggiamento è sempre quello che più fa storcere il naso, a volte pare sbagliato. Se vuole giocare, non ce n'è per nessuno.