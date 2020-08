Le pagelle del RB Lipsia - Il peso dei trentatré anni di Nagelsmann. Quanto manca Werner

RB Lipsia-PSG 0-3 al 90'

Gulacsi 4.5 La pietra tombale sull'ambizione e sull'entusiasmo del Lipsia arriva grazie ai suoi rinvii sbilenchi. Ha sulla schiena il peso del secondo gol regalato ai parigini.

Klostermann 5 Da quella parte c'è Mbappé che quando frulla con le gambe intorno al pallone è ronaldesco. Lui no, lo osserva e prova a fermarlo con pochi sorrisi. (dall'83' Orban sv)

Mukiele 4.5 I tre davanti del Paris sono indemoniati, lui è un francese imberbe messo forse in campo per dimostrare che sa essere profeta lontano dalla patria. No.

Upamecano 6 Spalle larghe e colpi degni di uno dei difensori migliori del calcio che verrà. Sull'uno e sul due a zero non ha colpe, il Lipsia è lungo e lui non ha abbastanza briglie per tenerlo tutto.

Angelino 5 Se Di Maria è Angel e lui è Angelino, una ragione ci sarà. Diminutivo e diminuito sul campo dai colpi di classe del Fideo.

Laimer 5.5 Quanto meno ogni tanto prova a metter la quinta sulla fascia destra del campo. Bernat è quello da puntare, ma quando ci riesce ma pochi risultati. (dal 63' Halstenberg 5.5 Doveva giocar titolare, così non è stato. Va a fare il terzino con Mukiele che va centrale. Poco cambia, il Lipsia è già scoppiato).

Sabitzer 5 Paredes, Marquinhos, Herrera, gli girano attorno e a differenza del solito non riesce a esser fantino di uno dei destrieri più interessanti del calcio europeo. Il Lipsia, stasera, è un modesto ronzino.

Kampl 5 (dal 64' Adams 5.5 La sensazione è che Nagelsmann metta l'americano per mettere una stella in più sulla bandiera di una carriera ancora agli inizi. Meno impatto dell'Alaska sulle elezioni).

Nkunku 5 Contro il passato, che non ha creduto in lui fino in fondo. Atteso, delude le aspettative e Nagelsmann decide che il Libro Cuore di Nkunku dura solo un tempo. (dal 46' Forsberg 5 Lo svedese, spauracchio dell'Italia di Ventura, si mette a sinistra a chiamar palloni da mettere in mezzo. Per nessuno)

Olmo 5 L'acquisto più costoso della storia dei bibitari scorda ali e gas negli spogliatoi. Annichilito da Thiago Silva, quando rincula lo ingabbia Marquinhos. (dal 46' Schick 5 Entra in campo ma non sembra vero. E non sembra esserci, per tutti i quarantacinque giocati)

Poulsen 5 Nostalgia Werner. Non riempie l'area, non si rende pericoloso, non si libera mai. Ne ha poche colpe, non è il suo ruolo principe, ma l'ingiusta norma che ha privato il Red Bull del suo nove lo ha lasciato solo.

Nagelsmann 5 Trentatré anni e sentirli. Ci si aspettava da lui un cilindro, un colpo di genio, una soluzione che riuscisse a mettere in gabbia i campioni del Paris Saint-Germain. Nulla di tutto questo.