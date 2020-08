Le pagelle del Real Madrid - Benzema solo contro tutti. Varane, orrori che gli valgono un 3

MANCHESTER CITY-REAL MADRID 2-1 - 9' Sterling, 28' Benzema, 69' Gabriel Jesus

Courtois 6 - Croce e delizia. Un paio di incertezze nel primo tempo: non del tutto esente da colpe sul primo gol e regala a Foden un pallone che doveva essere solo spinto in rete. Graziato, si riabilita nella ripresa parando il parabile.

Carvajal 5 - Affonda poco e quando lo fa perde l'uno contro uno, viene sovrastato da Gabriel Jesus. (Dall'83' Lucas Vazquez sv).

Militao 6 - Si salva mettendoci una pezza in più di un'occasione. Lavoro complicato, con un compagno di reparto in serata no.

Varane 3 - Imperdonabile errore dopo 9 minuti, quando consegna a Gabriel Jesus la palla che vale l'1-0, si ripete nella ripresa regalando il 2-1. Inaccettabile in una partita così importante da parte di un difensore di questa caratura.

Mendy 5 - Palla al piede è un pericolo... per i suoi. Soffre il pressing degli avversari, non contribuisce in fase di spinta.

Kroos 6 - Nel complesso non gli si possono imputare colpe nella sconfitta. Gioca col piglio giusto, sbagliando pochissimo e con buoni suggerimenti.

Casemiro 6 - Il Real soccombe all'inizio e lui è provvidenziale a dare una mano a una difesa barcollante.

Modric 5 - Non trova spunti illuminanti. Più per frustrazione che per altro ci prova dalla distanza. Esce dopo aver rimediato un cartellino giallo. (Dall'83' Valverde sv).

Rodrygo 6.5 - Sprint, intuizione e velocità d'esecuzione: talento vero, confeziona l'1-1. (Dal 61' Asensio 5 - Non entra in partita. Impreciso e mai pericoloso).

Benzema 6.5 - Karim è una certezza, regge il peso dell'attacco e al momento opportuno colpisce. È l'ultimo ad ammainare bandiera, è un peccato perdere un giocatore della sua classe così presto.

Hazard 5 - A intermittenza nel primo tempo, sparisce nella ripresa. (Dall'84' Jovic sv).

Allenatore Zinedine Zidane 5 - Si fa incartare da Guardiola, con la squadra che annaspa da subito patendo il pressing avversario. Resta in corsa grazie alla classe dei suoi giocatori ma la sconfitta e l'eliminazione sono meritate.