Le pagelle del Rijeka - Braut sfortunato, la difesa regge finché può. Muric scuola Ajax e si vede

Risultato finale: Rijeka-Napoli 1-2

Nevistic 6 - Sfortunato nei due gol subiti. Risponde bene ad Elmas nella ripresa e soprattutto a Zielinski nel finale: un vero miracolo.

Tomecak 5 - Tanti errori di misura e una partita difficile perché il Napoli scende sempre dal suo lato. Inesistente l'apporto offensivo.

Escoval 5,5 - Non presidia nel migliore dei modi l'area almeno due volte. Tiene alto il muro nel primo tempo.

Velkoski 6,5 - Tre chiusure determinanti, l'ultima su Lozano vale praticamente un gol. Quasi insuperabile.

Smolcic 6 - Un po' troppo duro, ma contro l'attacco del Napoli è necessario. Regge bene nel duello fisico con Petagna.

Braut 5,5 - Sfortunato, sfortunatissimo nell'autogol che regala i tre punti il Napoli. Per il resto non spinge mai, mentre dietro dà il suo contributo.

Muric 7 - Ex Pescara, ma soprattutto scuola Ajax. E si vede. Solo venti minuti in campo prima dell'infortunio, venti minuti in cui è incontenibile. Segna il gol dell'1-0 e risulta decisivo nelle ripartenze del Rijeka. Dal 24' Yateke 6 - Dà una mano dietro e prova a ripartire con la sua verve. Sufficiente. Dal 65' Raspopovic 5,5 - Entra in un momento complicato e pensa solo a contenere.

Cerin 6 - Irruento e spesso nervoso. In campo a far legna e basta, il più possibile. E lo fa bene, seppur con modi da rivedere.

Loncar 6 - Buon primo tempo. E' l'uomo che di solito fa partire le ripartenze, ma nella ripresa inevitabilmente cala.

Kulenovic 6,5 - Semina il panico nel primo tempo, sfruttando fisico e 45 minuti no del duo centrale avversario. Va vicino al gol e rifinisce sempre al meglio per i compagni.

Menalo 7 - Difficile da leggere, cambia spesso direzione in velocità e ha un grandissimo passo. Si rende più volte pericoloso, mettendo a ferro e fuoco la difesa del Napoli nel primo tempo.

Simon Rozman 6,5 - Promosso il giovane allenatore del Rijeka, 37 anni, capace di ingabbiare bene il Napoli nel primo tempo. Buone ripartenze organizzate, sicuramente preparate in settimana. Nel finale avrebbe potuto sbilanciare un po' di più, ma con una squadra decimata causa Covid-19 di più era complicato fare.