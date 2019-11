Le pagelle del Salisburgo - Haaland, gol-record e basta. Hwang illeggibile

© foto di www.imagephotoagency.it

Coronel 6 - Miracoloso nel primo tempo su un tiro di Insigne deviato da Onguené. Si arrende solo al destro da fuori di Lozano, ma per il resto risponde sempre presente.

Pongracic 5 - Nel primo tempo è il difensore maggiormente in difficoltà. Si fa sfuggire via Lozano, abbindolare dalle sue finte. E all'intervallo viene sostituito. Dal 46' Mwepu 6 - Entra col giusto atteggiamento, mette gamba e polmoni. Sufficiente.

Onguené 5,5 - Comincia con un po' d'affanno, proprio come lo scorso anno e anche all'andata. Cresce pian piano acquisendo un po' di sicurezza.

Wober 6,5 - Il migliore della difesa. Sempre preciso negli interventi e attento nelle letture, va spesso in anticipa.

Kristensen 6 - Spinge poco, ma è molto ordinato, prova a tenere d'occhio le discese sulla fascia sinistra del Napoli. Bravo a scalare spesso al centro quando gli azzurri attaccano lì.

Minamino 6 - All'andata aveva impressionato, oggi è un po' più incastrato dall'organizzaizone del Napoli, ma ci mette sempre la qualità che ci vuole nello stretto. Dal 61' Ashimeru 5 - Non ha un buon impatto sulla partita, sbaglia gran parte dei palloni che gioca.

Junuzovic 6,5 - Prezioso nelle coperture e praticamente impeccabile nella costruzione dal basso. Il regista basso che fa girare tutta la squadra.

Szoboszlai 5,5 - Nei primi 45' è intraprendente, rifinisce per i compagni e ci prova un paio di volte da fuori. Scompare nella ripresa.

Ulmer 6 - Gestisce bene la fascia con la sua esperienza. Callejon non gli sfugge via quasi mai alle spalle, una rarità. Dopo uno svarione iniziale non sbaglia più nulla.

Haaland 5,5 - Alte aspettative, tante deluse per una sera. Certo, i numeri sorridono ancora perché fa ancora gol, per la quarta partita consecutiva, come solo Ze Carlos, Del Piero e Diego Costa erano riusciti a fare. Ma a parte la freddezza sul calcio di rigore si salva poco: nella ripresa scompare. Dal 75' Daka s.v.

Hwang 6,5 - Attaccante mobile, non dà punti di riferimento e a tratti sa essere imprendibile e illeggibile. Come ad inizio partita, quando scappa via a Koulibaly, che lo stende e causa il rigore.