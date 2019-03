Le pagelle del Salisburgo - Onguéné da censura, Dabbur deludente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Walke 5 - Incerto in più di una circostanza, anche sul gol di Fabian avrebbe potuto fare di più. Due parate interessanti su Mertens.

Lainer 5,5 - Accompagna l'azione in fase offensiva, ma soffre le discese di Mario Rui, non riuscendo a chiudere.

André Ramalho 5 - In difficoltà fin dai primi minuti. In fase di costruzione prende scelte troppo frettolose, in quella di contenimento è spesso troppo istintivo e si perde gli avversari. Mezzo voto in più per il salvataggio sulla linea su Callejon, unica cosa buona della sua partita.

Onguéné 4,5 - Disastroso, sempre fuori posizione sulle migliori azioni del Napoli, come quella dell'1-0. Diventa poi da censura quando dopo un'ora decide di fare ancor peggio, battendo autonomamente il proprio portiere e siglando il 3-0 azzurro.

Ulmer 5 - Accorcia con ritardo sulla fascia, tant'è che Callejon diventa un fattore. Propositivo, quando può, anche davanti.

Schlager 5 - Comincia bene, poi sbaglia qualche pallone di troppo nella fase centrale della partita. Scompare e riappare, così non va.

Wolf 6 - Il più intraprendente della formazione di Rose. Ci prova più volte, fa soprattutto il rifinitore nel finale, quando è più stanco. L'unico a salvarsi tra i titolari.

Samassekou 5 - Tecnicamente sbaglia parecchio, è un calciatore che ancora si deve fare e si vede. A volte si addormenta e perde così qualche pallone di troppo.

Junuzovic 5,5 - Non è al meglio della condizione e forse nel primo tempo ne risente. Sbaglia diversi tocchi anche banali, ma si rende pericoloso con un paio di tentativi da fuori area. Dal 61' Mwepu 6 - Entra bene, un paio di recuperi difensivi e la giusta testa per l'ultima mezzora.

Daka 5,5 - Si isola troppo spesso con Koulibaly e lo salta una sola volta, venendo limitato in tutte le altre. Si fa vedere spesso, ma non trova mai il bandolo della matassa. Dal 61' Gulbrandsen 6 - Ottimo impatto sulla sfida, sfiora due volte il gol: in una circostanza tira così così, nell'altra trova super-Meret a dir di no.

Dabbur 5 - Il capocannoniere dell'Europa League delude. Al San Paolo qualcuno lo cerca, ne ha tanto sentito parlare, bene, e vorrebbe vederlo. Invece lui è praticamente assente, non entra mai davvero in partita. Dal 76' Minamino s.v.