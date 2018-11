Le pagelle del Sassuolo - A Ferrari tremano le gambe, in difesa è harakiri

Finale: Parma 2, Sassuolo 1.

© foto di Federico Gaetano

Consigli 5 - Mezzo voto in meno per le piccole ma decisive incertezze sui due gol subiti: la difesa la fa grossa, è vero, ma neanche lui è esente da colpe.

Marlon 5,5 - Da laterale destro non convince: né attento in difesa, né presente in fase di costruzione.

Magnani 5 - Grave l'errore che manda il Parma a +2: il colpo di testa a liberare l'area piccola è l'idea giusta, ma l'esecuzione è pessima.

Ferrari 4 - Forse sente la partita da ex, forse semplicemente non è in giornata: Gervinho lo sbeffeggia in occasione del gol dell'1-0, male anche su Inglese quando il Parma fa bis con Bruno Alves.

Rogerio 5,5 - Si vede poco anche lui: Siligardi lo supera con facilità irrisoria, per fortuna Gervinho preferisce stare a sinistra.

Magnanelli 5 - Andamento lento: il Sassuolo soffre la fisicità del Parma e il regista fatica tanto a dare i tempi di gioco. Dal 60' Djuricic 6 - De Zerbi lo manda in campo e gli chiede di spaccare la gara agendo tra le linee, ma la difesa di casa lo limita senza affanni.

Duncan 6 - Almeno ci prova: con una conclusione da lontano, con diversi bodychecks ai danni di Gervinho, con il solito atletismo sfrenato. Dal 78' Matri 6,5 - Entra benissimo in partita, andando anche vicino al gol del pari.

Bourabia 5,5 - Scarso contributo alla causa: nel primo tempo viene travolto come tutta la squadra, ma si vede poco anche nella ripresa, quando il Parma cala.

Babacar 6,5 - Insidioso col suo gravitare persistente in area di rigore. Per poco non realizza un clamoroso 2-2 sfruttando l'unico errore di Sepe.

Boateng 5 - C'è ma non si vede. Nella ripresa si fa anche male, ma cambia poco rispetto al primo. Dal 60' Sensi 6 - Dà più fosforo ad un centrocampo che domina senza incidere nei secondi 45'.

Berardi 6 - Primo tempo pessimo salvato dall'ottima esecuzione della punizione che porta al rigore, molto meglio nella ripresa.