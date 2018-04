Le pagelle del Sassuolo - Adjapong, peccato di gioventù. Acerbi certezza

Chievo-Sassuolo 1-1

© foto di Federico Gaetano

Consigli 5,5 - Può farci poco sul tiro di Giaccherini. Oltre a questo, non viene mai impegnato più di tanto.

Goldaniga 6 - Si trova bene nella difesa a tre, conferma di aver trovato le giuste misure per entrare nei meccanismi del nuovo sistema di gioco. Dal 79' Peluso s.v.

Acerbi 6,5 - Solita sicurezza in difesa, non sbaglia praticamente nulla. Capisce sempre in anticipo dove finisce il pallone e questo gli permette di sventare ogni pericolo.

Dell'Orco 6,5 - Una chiusura provvidenziale su Stepinski nel primo tempo. Un'altra su cross di Gobbi nella ripresa. Viene preferito a Peluso e ripaga la fiducia di Iachini.

Lirola 5 - La sua errata lettura sul cross di Cacciatore è determinante: è suo l'errore che regala il gol al Sassuolo sul rimbalzo proveniente dall'altra fascia. Un errore che pesa.

Missiroli 5,5 - Meno invisivo rispetto al solito, è sempre tenace in mediana, ma non trova i tempi giusti per i suoi soliti inserimenti.

Magnanelli 5 - Prestazione positiva, da schermo intelligente davanti alla difesa. Sfrutta il suo senso della posizione, ma alla fine viene espulso per doppia ammonizione lasciando in nove il Sassuolo.

Cassata 6,5 - Non si vede tantissimo per la gran parte del tempo, ma dà molta sostanza alla mediana. Alla fine trova il suo primo gol in Serie A, al penultimo minuto di recupero, con una punizione da lontanissimo che beffa tutta la difesa del Chievo, Sorrentino compreso.

Adjapong 4,5 - Peccato di gioventù: a metà primo tempo entra in maniera troppo cattiva su Sorrentino, è troppo irruento e si becca l'espulsione diretta dopo la revisione del VAR. Rende tutto più duro ai suoi.

Babacar 5,5 - Ci mette tanto impegno, tanta determinazione, ma è lecito aspettarsi un altro tipo di partita da uno come lui. Si rende pericoloso una sola volta in un'ora di partita. Dal 62' Politano 6 - Entra bene, con la sua solita verve. Ci prova con qualche tiro da fuori.

Berardi 5,5 - Deve ritrovar se stesso. Dopo la buona prestazione col Napoli, non riesce a confermarsi e sforna una prestazione senza croce né gloria. Esce poi per un lieve infortunio. Dal 68' Ragusa 6 - Dà maggiore velocità all'attacco, sfiora un eurogol sull'1-0 per il Chievo.