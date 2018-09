Le pagelle del Sassuolo - Babacar lancia Adjapong, Matri la chiude

Risultato finale: SPAL-Sassuolo 0-2 (59' Adjapong, 90' Matri)

Consigli 6,5 - Grandissima la sua parata al 19’ su Felipe, intercettando la conclusione a colpo sicuro del difensore avversario sugli sviluppi di un corner. Pronto anche sulla conclusione di Petagna a inizio ripresa.

Marlon 6 - Fa bene quando chiamato in causa, la SPAL non riesce a pungere e il merito è anche del difensore neroverde. Bene anche in fase di copertura.

Magnani 6 - Perde la marcatura su Felipe quando il difensore ex Udinese sfiora la rete al 19’, impegnato poche altre volte nel corso della sfida.

Ferrari 6,5 Fa attenzione in fase di marcatura, prova a costruire gioco nel corso del secondo tempo servendo Babacar col pallone del potenziale 2-0, non sfruttato a dovere dal suo compagno di squadra.

Adjapong 7 - Sbaglia un facile appoggio per Babacar al 35’, si rifà a inizio ripresa siglando il vantaggio neroverde con una buona dose di fortuna. Sempre propositivo sulla sua corsia. (Dal 72’ Lirola 6 - Regala un assist a Brignola, ma l’iniziale posizione dello spagnolo è in fuorigioco).

Magnanelli 6,5 - Fa muro davanti il reparto arretrato, provando a dare aiuto al reparto offensivo quando necessario.

Bourabia 6 - Fa densità in mediana, chiudendo i varchi alla manovra ferrarese. Detta i tempi a centrocampo quando necessario.

Rogerio 6 - Fa quel che può in fase di copertura, ma sulla sua fascia ha un brutto cliente come Lazzari che prova a spingere con continuità. Prende le misure col passare dei minuti.

Boga 6,5 - La prima occasione da rete neroverde porta il suo nome, ma Gomis si fa trovare pronto. Spesso e volentieri porta palla tra le linee, nel tentativo di creare scompiglio nella retroguardia avversaria. (Dal 78’ Brignola 6 - Va a segno, ma è tutto inutile per iniziale offside di Lirola).

Babacar 7 - Perde il tempo al 24’ per mandare a rete l’accorrente Adjapong sulla destra, si mette in proprio poco dopo senza trovare lo specchio della porta. Riesce a ispirare il vantaggio del Sassuolo a inizio ripresa, con la conclusione deviata da Gomis e Felipe finita in porta col tocco di Adjapong. (Dall’86’ Matri 6,5 - Ha il merito di chiudere i giochi, pochi minuti in campo ma decisivo nel finale).

Djuricic 7 - Prova a dialogare con Babacar, fa tanto movimento per favorire anche l’inserimento in area avversaria dei suoi compagni di squadra. Cresce col trascorrere del tempo, a tratti imprendibile per il centrocampo e la difesa avversaria.