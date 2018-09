Le pagelle del Sassuolo - Bene Lirola e Babacar, Boateng leader

Sassuolo-Genoa 5-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Consigli 6 - Non può nulla sulle conclusioni ravvicinate di Piatek e Pandev, dà sicurezza quando viene chiamato in causa.

Lemos 5 - Commette una grossa sciocchezza, spianando la strada a Pandev in occasione della rete del 5-2. In generale sembra l'anello debole di una squadra molto compatta e attenta. (Dal 90' Dell'Orco s.v.).

Magnani 5,5 - Prima insufficienza stagionale per il talentuoso difensore ex Perugia, che ha un po' di difficoltà nel contenere un Piatek particolarmente ispirato.

Ferrari 6,5 - Il più attento e concentrato nella difesa di casa, si toglie anche la soddisfazione di segnare una rete su calcio piazzato.

Lirola 7 - Segna il suo primo gol in Serie A raccogliendo una corta respinta di Marchetti. Corre e lotta fino alla fine, mostrando un'invidiabile condizione fisica.

Locatelli 6,5 - Sembra essersi già inserito negli schemi di De Zerbi. Mette ordine in mezzo al campo e cerca la conclusione dalla distanza.

Duncan 6,5 - A tratti è straripante in mezzo al campo, anche se spesso mostra un'eccessiva fretta che lo porta a sbagliare passaggi piuttosto semplici.

Rogerio 6 - Inizio arrembante, poi svolge bene i compiti assegnati, tenendo a bada Lazovic e Kouamé e provando qualche sortita offensiva.

Berardi 6 - Tanto movimento ma poca incisività davanti. È sempre nel vivo della manovra ma crea pochi pericoli dalle parti di Marchetti. (Dal 57' Bourabia 6 - Entra nel momento in cui il Sassuolo abbassa la pressione ma regala qualche buona giocata individuale).

Boateng 7,5 - Un impatto devastante, è già il re di Sassuolo. Il ghanese segna, sforna assist, aiuta i compagni, gioca da leader assoluto. La seconda vita italiana del Boa è cominciata benissimo.

Babacar 7,5 - Il migliore in campo insieme a Boateng. Una sua giocata straordinaria permette all'ex milanista di pareggiare, poi segna e provoca un'autorete. Titolare per la prima volta in questa stagione, prova maiuscola. (Dal 78' Boga s.v.).