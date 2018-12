Le pagelle del Sassuolo - Berardi bene ma non basta. Quanto corre Lirola

Sassuolo-Udinese 0-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Consigli 6 - Nel primo tempo non si sporca i guantoni. Qualche uscita temeraria fuori dall'area di rigore e nulla più. Nella ripresa risponde presente sulla conclusione dal limite di Mandragora.

Lirola 6,5 - Lascia il solco sulla fascia nei pressi dell'area di rigore dell'Udinese. Corre senza sosta fino alla fine, anche se è un po' impreciso sui cross. Prestazione comunque positiva.

Marlon 6 - Meglio rispetto al compagno di reparto. Duella con Pussetto e spesso ha la meglio.

Ferrari 5,5 - Subito un cartellino dopo una manciata di minuti che ne compromette un po' la gara.

Rogério 6 - Dalla sua parte il Sassuolo spinge meno. Meglio in fase di copertura.

Duncan 6,5 - Sua la prima occasione della gara, con una botta al volo deviata in angolo da Musso. Sugli sviluppi del corner manda la palla in rete, ma da posizione irregolare. Il VAR, giustamente annulla.

Sensi 6,5 - Un gioiellino in cabina di regia, detta bene i tempi e si rende utile anche in fase di interdizione. (Dall'85' Trotta S.V)

Bourabia 6 - Nel primo tempo prova a portare un po' di brio, ma predica nel deserto. Cala nella ripresa.

Berardi 6,5 - Inizio di partita super, con l'attaccante dei neroverdi che vince ogni duello con Pezzella. Resta il più pericoloso dei suoi, gli avversari sono costretti ad utilizzare le maniere forti per fermarlo.

Babacar 5,5 - Non una grande giornata per l'ex Fiorentina. Ad onor del vero gli arrivano pochi pallone giocabili, ma almeno sulle palle inattive potrebbe fare decisamente meglio. (Dal 66' Matri 5,5 - Ha una buona occasione ma Musso si fa trovare pronto. Nervoso, prende un giallo nel finale. )

Di Francesco 5,5 - Si vede poco in attacco, fermato da Musso ad inizio ripresa. (Dal 66' Djuricic 6 - Porta una ventata d'aria fresca in attacco, ma non basta a sbloccare il risultato)