Le pagelle del Sassuolo - Berardi fa sfiorare l'impresa, bene Demiral

Risultato finale: Lazio 2, Sassuolo 2.

© foto di www.imagephotoagency.it

Consigli 7 - Toglie dalla porta un incornata violentissima e ravvicinata di Milinkovic-Savic che aveva fatto gridare al gol buona parte dello stadio.

Demiral 6,5 - Ruvido al punto giusto, puntuale come un orologio e atleticamente straripante. Caicedo annullato e anche Immobile ben presto capisce che dalla zona del turco è bene tenersi alla larga.

Magnani 6,5 - L'entrata di Correa mette in crisi la retroguardia, ma le responsabilità dell'italiano sembrano molto limitate.

Peluso 6 - Buona prova, al pari dei compagni di reparto, ma un grosso rischio su Immobile nel primo tempo e un paio di palloni persi, ne abbassano il voto finale.

Lirola 6 - Timidino, Lulic gli fa patire le pene dell'inferno nella prima frazione. Meglio nella ripresa, quando riesce a entrare nel gol del pareggio.

Duncan 5,5 - Non convince: di certo non era la partita giusta per le sue caratteristiche, ma il suo apporto è davvero risicato. Dall'83' Bourabia sv.

Sensi 6,5 - Non sfrutta la cattiva giornata di Badelj: nel primo tempo il Sassuolo gioca basso e ogni tentativo di ripartenza è mal gestito, così il collegamento tra punte e resto della squadra è inefficace. Dal nulla però, in combinazione con Berardi, costruisce il gol del 2-2.

Locatelli 6 - Il centrocampo neroverde non riesce a supportare l'attacco, nel primo tempo è solo la Lazio a gestire il possesso. Sul rigore può davvero poco, assurdo pretendere che un giocatore si "tagli le braccia" quando è in area di rigore. Dal 66' Magnanelli 5,5 - Non riesce a frenare l'esuberanza di Correa, al centro il Sassuolo continua a soffrire terribilmente.

Rogerio 6,5 - Lesto ad insaccare la palla vagante in area e regalare un punto prezioso alla sua squadra. Il duello con Marusic si chiude in parità, un tempo per ciascuno.

Matri 5,5 - L'attacco neroverde è costantemente isolato dal resto della squadra. A dispetto di alcune apprezzabili chiusure difensive, la prova dell'attaccante non è convincente. Dal 72' Berardi 7 - Da manuale il contropiede che costruisce in duetto con Sensi e che porta al clamoroso capovolgimento del risultato.

Boga 6 - Dopo tante buone prove e una crescita apparsa costante, era lecito aspettarsi una conferma: arriva a tratti, visto che l'ex Chelsea si fa notare per i tanti palloni persi. Ma da una sua iniziativa, nasce l'azione del pari.