Le pagelle del Sassuolo - Berardi super, centrocampo in evidenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Consigli 6 - Battuto solo dal rigore di Quagliarella, serata tutto sommato tranquilla, nei primi minuti dà sicurezza al reparto arretrato.

Muldur 6,5 - L'assist con cui pesca Traoré nella ripresa è la ciliegina su una prestazione molto positiva. Può essere la sorpresa del campionato.

Marlon 6 - Pochi grattacapi, nella prima parte del match la Samp attacca ma fa buona guardia e pulisce l'area.

G. Ferrari 6 - Prestazione ordinata, senza molte sbavature. Attento e concentrato in marcatura, non lascia molto spazio agli attaccanti avversari.

Peluso 6 - Soffre un po' la pressione della Samp nella prima parte, poi si affida alla sua esperienza e non corre grossi pericoli.

Duncan 6,5 - Molto bello l'assist per Berardi per il gol del 2-0. Fisicità e qualità in mezzo al campo, ingenuo in occasione del rigore provocato. (Dal 79' Mazzitelli s.v.).

Obiang 6,5 - Si piazza davanti alla difesa e tiene a bada le incursioni dei centrocampisti avversari. Cresce col passare dei minuti.

Locatelli 6,5 - Sempre molto diligente, sfiora la rete con un paio di conclusioni dalla distanza. Può ancora crescere e ritagliarsi un ruolo importante. (Dall'84' Djuricic s.v.).

Traoré 7 - Partita di grande sostanza, riesce anche a trovare la prima gioia con la nuova maglia. I suoi movimenti mandano spesso in crisi la difesa ospite.

Caputo 7 - Si sacrifica per la squadra. Fantastica la volata e l'assist al bacio per il gol di Berardi che sblocca il match. Gli manca solo la rete.

Berardi 8 - Tre gol in 14', il capitano torna e fa impazzire il Mapei Stadium. Sarà la volta buona per la definitiva consacrazione? . (Dal 75' Boga s.v.).