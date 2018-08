Le pagelle del Sassuolo - Berardi super, esordio top per Magnani

© foto di www.imagephotoagency.it

Consigli 7 - Sostanzialmente inoperoso nella buona serata del Sassuolo, con l'intervento su de Vrij congela la vittoria.

Lirola 6,5 - Gli manca sempre qualcosa per il salto di qualità in avanti, nel primo tempo non ha grossi problemi con il tandem Dalbert-Asamoah. Perisic lo sollecita di più, ma non va quasi mai in affanno

Magnani 7 - Passare dalla Serie C alla A in poco più di otto mesi non è un salto da tutti. Interpreta perfettamente il ruolo.

Ferrari 6,5 - Sarà il nuovo Acerbi nella retroguardia neroverde, il pilastro a cui affidarsi. Icardi non la vede quasi mai.

Rogerio 6 - Il peggiore nella retroguardia, prende un giallo all'inizio e poi è in affanno su Politano.

Bourabia 6,5 - Parte a duecento all'ora, andando vicinissimo al gol al terzo minuto. Perde solo un paio di palloni in più di un'ora, cala alla distanza. Dal 64' Sensi s.v.

Magnanelli 6,5 - Essenziale e oscuro, vince la sfida alla distanza con Brozovic.

Duncan 7 - È praticamente ovunque, dà moltissima quantità e in proiezione offensiva è sempre pericoloso.

Berardi 7 - Primo tempo scintillante, un rigore battuto maluccio - ma incisivo - e tantissime buonissime iniziative. Riesce anche a non prendere un giallo nonostante le proteste.

Boateng 6,5 - Lotta in mezzo alla difesa, prende un palo, pur giocando da centravanti. Dall'85 Babacar s.v..

Di Francesco 6,5 - Alle volte è fumoso e poco lucido sotto porta, ma ha il grande merito di conquistarsi il rigore dell'1-0. Dal 74' Boga s.v..