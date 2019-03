Le pagelle del Sassuolo - Boga ancora il migliore. Dov'è Berardi?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale Sassuolo-Sampdoria 3-5 (15' Defrel, 36' Quagliarella, 38' Boga, 40' Linetty, 46' Praet, 63' Duncan, 72' Gabbiadini, 92' Babacar)

Consigli 5 - Su 4 dei 5 gol della Sampdoria può oggettivamente poco. Ma la rete di Gabbiadini nasce da un suo erroraccio su rinvio che di fatto serve Linetty.

Demiral 5 - La colpa della seconda rete della Samp, quella di Quagliarella, è sua (in concorso con Duncan). Nel primo tempo è spesso in affanno sulle imbucate blucerchiate, meglio nella ripresa quando riesce a chiudere bene in due occasioni su Quagliarella.

Ferrari 5 - Si perde completamente Gabbiadini sul quinto gol blucerchiato, mentre sugli altri non sembra avere colpe dirette. Ma in generale il reparto difensivo neroverde oggi proprio non funziona.

Peluso 4,5 - Protagonista negativo in almeno 2 gol della Samp. Su quello di Linetty non riesce ad intervenire sul primo cross di Gabbiadini, spalancando di fatto la porta al polacco. E pure in occasione del gol di Praet non sembra impeccabile, anzi.

Duncan 5,5 - Tantissimi errori di appoggio e gestione del pallone. Si fa anticipare da Linetty in occasione del secondo gol della Samp, ma ha comunque il merito di trovare il gol del 2-4.

Sensi 4,5 - Giornata no per il centrocampista azzurro. Un suo errore a centrocampo permette alla Samp di passare in vantaggio, nell'arco dei 90 minuti non sembra mai trovare tempi e misure di gioco.

Di Francesco 5 - Non è al meglio della condizione e si vede. Pochi spunti degni di nota, non aiuta né in fase offensiva né in quella difensiva. (Dal 46esimo Babacar 6,5 - Entra molto bene in partita, con voglia e fisicità. E trova allo scadere la rete del 3-5 con un grande tiro a giro).

Berardi 4,5 - Non si vede praticamente mai. Nel primo tempo tocca pochissimi palloni, nella ripresa qualcuno in più ma li gestisce tutti male.

Djuricic 5 - Prova a dare qualità alla manovra offensiva del Sassuolo, ma la sua buona verve dura decisamente poco. (Dal 46esimo Locatelli 5,5 - Entra in campo con buona fisicità e qualche idea interessante. Ma alla fine sono poche le scelte che portano qualcosa di positivo alla squadra).

Boga 7 - Il migliore dei suoi senza alcun dubbio. Nel primo tempo riapre la partita con il gol dell'1-2, nella ripresa prova a mettersi in proprio per creare problemi alla difesa blucerchiata ed in parte ci riesce.