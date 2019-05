Le pagelle del Sassuolo - Boga funambolo. Bourabia, grave ingenuità

© foto di www.imagephotoagency.it

TORINO-SASSUOLO 3-2 - 27' Bourabia, 56' e 82' Belotti, 71' Lirola, 81' Zaza

Consigli 7 - Prende tre gol, ne evita di più.

Lirola 6.5 - Il colpo di tacco che vale il secondo vantaggio dei suoi è una grande intuizione che regala al Sassuolo un sogno.

Demiral 6.5 - Fra i migliori acquisti del mercato di gennaio in Serie A. Deciso, forte fisicamente e abile nel gioco aereo. Da un duello di testa vinto nasce il vantaggio dei sassolesi.

Ferrari 5 - A differenza del turco va in difficoltà con gli attaccanti granata che arrivano da tutte le parti.

Peluso 5 - Nella sua zona nascono due gol del Torino con De Silvestri lo travolge.

Duncan 5.5 - Fra i migliori dei suoi in questa stagione, oggi si vede poco e perde nettamente il confronto con i dirimpettai granata. (dal 79' Locatelli sv).

Magnanelli 5 - Mani in area di rigore che costa un calcio di rigore, poi un'altra ingenuità che rischia di costare caro. Non è un gran pomeriggio per il capitano.

Bourabia 5 - Il dibattito sul cartellino giallo per comportamento non regolamentare (esultanza scomposta) esiste da sempre. Lo si può trovare assurdo ma l'arbitro ha il dovere di applicare le regole. E il marocchino casca in un'ingenuità terribile, lasciando i suoi in 10 per oltre un'ora cancellando in un amen un gol splendido per coordinazione e precisione.

Sensi 6 - Gioca in un ruolo non suo, ma sforna una partita ordinata, aiutando nei ripiegamenti i suoi e fornendo belle giocate.

Djuricic 6.5 - Non dà punti di riferimento al Torino, è bravo a fare da elastico fra centrocampo e attacco e duetta con Bourabia in occasione del gol. (dal 64' Rogerio 5.5 - Inserito per dare maggiore copertura, non è in linea con le aspettative).

Boga 6.5 - Ha numeri da campioncino. Si vede poco ma basta e avanza per gli occhi e il palato degli amanti del calcio: velocissimo, funambolico, costruisce il gol del 1-2 scartando tre difensori. (dal 72' Babacar sv).